Kalkriese. Die Theatergruppe des Heimatvereins “Schmittenhöhe” Kalkriese und Umgebung e.V. führt 2019 den ländlichen Schwank “De fiev Karnickels” von Julius Pohl auf.

Ein Alltag im kleinen Ort Kalkriese: Fünf Herren treffen sich wöchentlich zum Skat und die Ehefrauen im Frauenverein. Das eingespielte Skatgeld wird jedes Jahr mit den Frauen ausgegeben. Eigentlich eine harmonische Angelegenheit - nur dieses Jahr soll alles anders laufen. Die Männer wollen alleine etwas unternehmen.

Die “richtige” Idee dazu gibt Ihnen ein Handelsvertreter namens “Eule”. Anstatt auf die Jagd zu gehen, wie es den Frauen erzählt wird, geht es mit dem Zug nach Osnabrück. Dort gibt es ein Varieté. Das Stück, das dort aufgeführt wird, heißt "Die fünf Karnickel. …Mit viel Lügen, Verwechslungen und Verdächtigungen wird die Fahrt für die Skatbrüder eine verdammt heikle Angelegenheit.

Premiere ist am Samstag, 23. März um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Hier findet auch am Sonntag, 24. März die Vorstellung mit Kaffee und Kuchen statt, Beginn ist um 15 Uhr (Nur Vorverkauf).

Ab Dienstag, 26. März bis Freitag, 29. März wird um 19.30 Uhr im Kino Universum in Bramsche gespielt.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Fleischerei Eichmann, Bramsche, der Johannis-Apotheke in Engter und im Universum Filmtheater in Bramsche. Telefonische Vorbestellung bei Irmhild Pösse, Telefon 05495/407.