Bramsche. Das Bramscher Frühlingserwachen 2019 steigt am Sonntag, 10. März mit einer Gewerbeschau in der Innenstadt. Nur die Entscheidung über den verkaufsoffenen Sonntag steht noch aus. Aber die Organisatoren sind optimistisch.

Am Freitag sei die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen beim Verwaltungsgericht Osnabrück abgelaufen,. berichtete Wolfgang Kirchner als Geschäftsführer des Stadtmarketings und des Förderkreises Freundliches Bramsche.Damit könne das Gericht nun zur Urteilsfindung übergehen.Die Gewerkschaft Verdi hat gegen die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntages durch die Stadt Bramsche geklagt.

Nach den Erfahrungen der Vergangenheit erwartet Kirchner eher eine ablehnende Entscheidung aus Osnabrück. In dem Fall werde die Stadt "unmittelbar danach" das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg anrufen, das als letzte Instanz in der Vergangenheit schon verkaufsoffene Sonntage genehmigt habe. Es könne sein, dass hier eine Entscheidung erst am Freitag vor der Veranstaltung fällt, meinte Kirchner.

Unabhängig von dieser gerichtlichen Auseinandersetzung setzen die Kaufleute erst einmal voll auf den verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Der wird beworben, außerdem werde die Innenstadt wie gehabt mit Frühlingsblumen beschmückt. "Das wird alles gemacht wie in den Vorjahren," betont Kirchner.





So oder so erwartet die Besucher ein volles Programm beim Frühlingserwachen. Im Mittelpunkt steht dabei eine umfangreiche Gewerbeschau. Auf Münster-, Kirch- und Marktplatz sowie am Brückenort präsentieren sich viele Händler aus Bramsche und Umgebung (siehe zur Sache). Informationsstände, eine Autoschau, Wohnmobile, Fahrräder, Motorräder, Blumen und vieles mehr sind zu sehen.

Dazu organisiert die Stadtmarketing GmbH ein umfangreiches Rahmenprogramm. Musikalische Unterhaltung, Straßenkünstler, Markt- und Imbissstände prägen in der Zeit von 13 bis 18 Uhr das Stadtbild. Unter anderem ist ein Stelzentheater unterwegs, bei Sandering gibt es einen "Ninja Action Parcours" für Kinder. Außerdem wird ein Busshuttle zwischen der Innenstadt und Möbel Hardeck eingerichtet. Dort setzt man, wie in der Innenstadt, darauf, dass auch der verkaufsoffene Samstag wie geplant stattfinden kann.

