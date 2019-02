Meterhohe Flammen bei Heckenbrand in Bramsche CC-Editor öffnen

Ein Heckenbrand in der Bramscher Gartenstadt konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Dennoch wurden zwei benachbarte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Symbolfoto: Johannes Kapitza

Bramsche. Ein Heckenbrand hat am Sonntagabend in der Bramscher Gartenstadt zwei Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.