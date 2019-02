Bramsche. Am Freitag, 22.Februar 2019 waren viele, närrische Frauen der Einladung der KFD Bramsche zum Frauenkarneval ins Forum Martinum gefolgt.

Gut gelaunt und verkleidet traf man sich in geselliger Runde. Ein buntes Programm mit einem gelungenen Mix aus Liedern, natürlich auch zum Mitsingen und Schunkeln, Sketchen und Büttenreden bereitete vier Stunden Karnevalsvergnügen unter dem Motto: Frauen sind was Wunderbares.









Ein Team von fünf Frauen um Monika Beining und Monika Elberg hatte das Programm für den Abend zusammengestellt und ließ das Themenkarussell beginnen mit einem Sketch mit Frauen auf Erkundungstour ins Wellness-Paradies - natürlich mit Petra an der Himmelstür. Danach ging es munter weiter mit einem Ballett der besonderen Art. Die schönsten Beine von Bramsche präsentierten einen Rollatortanz, bei dem herzhaft gelacht wurde.

Es folgten Sketche und Büttenreden über Missverständnisse zwischen den Generationen von Oma und Enkelin, die nicht nur dem schwindenden Hörvermögen der Oma zuzuschreiben waren. Kochen für Blondinen, so hieß die nächste Büttenrede und wie der Titel schon ahnen lässt, hatte die größte Blondine von Bramsche die Anweisungen im Kochbuch allzu wörtlich genommen, worauf alles daneben ging. Der übermäßige Genuss von Federweißem und seine Folgen, eine Modellkarriere in Paris in Größe XXL bei Karl Lagerfeld und ein Lied über die Hefe, die in jeder Frau steckt, brachten die Frauen im Saal zum Lachen. Urlaubsreisen für jede Frau, Zukunftsvision Familienplanung in 30 Jahren, sowie die bevorstehende Kommunion von "Schantalle" - alles fand sich an diesem Abend wieder, Beiträge aus dem Leben, karnevalistisch gewürzt.

Musikalisch unterstützt wurde das närrische Volk der Frauen von Markus Heldt, der alle ins Boot holte und sogar eine "Ruderpolonaise" auf dem Boden des Saales stattfinden ließ.

Ehrengast bei den Frauen war wieder Pfarrer Tobias Kotte, der in diesem Jahr das letzte Mal unter den närrischen Frauen weilte. Der letzte Teil des Abends war deshalb dem Alltag eines Pfarrers gewidmet, in einer Rückblende und zum Mitsingen für alle.









Nach vier Stunden endete das Programm und nach einer letzten ausgelassenen Tanzrunde endete die Feier wie in jedem Jahr mit einem gemeinsamen Lied in großer Runde.