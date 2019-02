Engter. Nach 39 Jahren im Kirchendienst tritt Pastor Andreas Siemens am 1. März 2019 offiziell in den Ruhestand. Im Rahmen eines Dank- und Abschiedsgottesdienstes wurde er am Sonntag in der St. Johannis-Kirche Engter verabschiedet.

Der für den Nachmittag ansetzte Gottesdienst fand in Gegenwart vieler Kolleginnen und Kollegen aus dem Kirchenkreis und in Anwesenheit zahlreicher Gläubigen im Kirchenschiff statt. Gleichzeitig war es die Stunde der Ehrung von zwei verdienten Mitgliedern des Posaunenchores.

„Nicht Menschen sollen im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stehen, sondern Abschied, Dank und Gotteslob. Die 2017 unverhofft begonnene Dienstreise nach Engter, eine schöne, anstrengende und manchmal auch nervende Zeit, geht zu Ende“, so eröffnete Andreas Siemens die Feierlichkeiten.

Zu Beginn seiner Predigt knüpfte er an ein kleines Heft von Carl von Linné an, in dem dieser Geschichten von Leuten niedergeschrieben hatte, die andere gequält hatten, aber aufgrund ihrer Machtstellung in Kirche und Gesellschaft unbehelligt blieben. Die göttliche Gerechtigkeit und Vergeltung stand zunächst als Thema über der Predigt. „Gott ist da, wenn auch verborgen. Und er regiert auf verborgene Weise, aber so, dass die Gerechtigkeit am Ende offenbar wird“, so referierte Siemens die Theologie von Linnés. Der Einzelne sei aufgerufen, „das Böse zu meiden, sich anständig zu benehmen und dem Nächsten das Leben zu gönnen anstatt es ihm zu nehmen“. Denn Unrecht bekäme schließlich immer den gerechten Ausgleich, die gerechte Strafe.

Zum Evangelium wechselnd arbeitete Siemens einen weiteren Aspekt von Gottes Umgang mit des Menschen Schuld heraus: die frohe Botschaft von Jesus Christus, „dass wir frei werden dürfen von unserer Schuld, und dass wir darum auch frei und offen bekennen können, was unsere Seele belastet. Darin besteht die Hilfe des Evangeliums, dass es uns aus dem ehernen Gesetz der Vergeltung herausnimmt und uns Vergebung und einen neuen Anfang zuspricht“.

„Dir sind deine Sünden vergeben. Du darfst noch einmal anfangen“, war die Essenz, die Pastor Siemens gegen Ende seiner Predigt aus dem Evangelium verkündete.

Mitglieder von Posaunenchor geehrt

„Der Herr segne deinen Ausgang und Eingang“, diesen schlichten Satz hatte Superintendent Hans Hentschel für die Entpflichtung von Andreas Siemens von seinem Dienst in der Gemeinde wie in der Landeskirche gewählt. Ganz pragmatisch weltlich übernahm Hentschel dann den ehrenden Teil des Gottesdienstes: „Ansatz ist alles. Das Mundstück in der Hosentasche lässt einen diesen auch auf langen Autofahrten üben.“ Mit Ansatz von ihm gemeint war die Fähigkeit von Blechbläsern, mit dem Mund Töne aus ihrem Instrument hervorzubringen. „Das Lob Gottes bedarf, dass man dran bleibt. Manchmal muss man sich zwingen dranzubleiben, dann aber erkennt man, was man gewinnt. Sie haben den Gemeinden viel geschenkt“, so leitete Hentschel zu Dagmar Kiel und Georg Endebrock über.

50 Jahre ununterbrochenes Mitspielen in einem Posaunenchor, unter anderem in Engter und phasenweise auch als Chorleiterin, auf dieses stolze Jubiläum kann Dagmar Kiel zurückblicken. Seit 1949 bläst Georg Endebrock im Posaunenchor Engter mit. Er wird jetzt mit 82 Jahren seine aktive Zeit im Posaunenchor nicht weiter fortsetzen. Deutlich über 3000 Chorproben in den 70 Jahren und dazu fast 1900 Einsätze liegen hinter ihm.

Mit Urkunde und Ehrennadel vom Posaunenwerk der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers sowie Blumen und Geschenken vom Posaunenchor Engter und vom Kirchenvorstand wurde den beiden Blechbläsern für ihre jahrzehntelange Treue gedankt.