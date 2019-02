Bramsche. Genau 41 Grundschüler aus Bramsche und Umgebung kamen mit ihren Eltern zum "Schnuppertag" der Hauptschule Bramsche.Bei einer Rallye lernten sie die Schule kennen.

In fünf Gruppen aufgeteilt, wurden sie von Sechstklässlern der Hauptschule begleitet und den Vormittag über betreut. So ging es „zum Ernst des Lebens“ über: In den Fächern Chemie, Mathematik, Kunst und Gestaltendem Werken lernten die zukünftigen Schüler der fünften Klasse die Lehrer und Unterrichtsinhalte der verschiedenen Fächer kennen.

Während dieser Zeit wurden die Eltern und Grundschullehrer von der Schulleiterin Dorte Hierse durch das Schulhaus geführt und über Unterrichtsinhalte und Schwerpunkte der Arbeit an der Hauptschule Bramsche informiert. Auch die Eltern bekamen Einblicke in den Schulalltag.

Tolle Effekte

Im Fach Chemie beeindruckte Lehrer Frederik Stienecker die Schüler und Begleiteter mit offenen Flammen und anderen eindrucksvollen Versuchen, die zum späteren Unterricht gehören. Die Vorteile der Nutzung von iPads im Unterricht demonstrierte Oliver Gutsche in seinem Matheunterricht, in dem er unter anderem eines seiner Lernvideos vorstellte, das die Schüler auch zu Hause noch zur Wiederholung des Unterrichtsstoffes anschauen können.

Natürlich durften Eltern und Schüler auch selbst an die iPads: In einem Wissensquiz konnten sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und am Ende wurde ein knappes Ergebnis präsentiert, bei dem die Eltern ihren Kindern „eine Nasenlänge“ voraus waren. Im Zuge der Digitalisierung hat die Hauptschule seit dem 2. Halbjahr einen Klassensatz iPads angeschafft, die von dem Kollegium mit Begeisterung im Unterricht eingesetzt werden.





Die Achtklässler der Schule haben im Rahmen ihres Hauswirtschaftsunterrichtes in den ersten beiden Stunden ein gesundes Frühstück vorbereitet, das dann gemeinsam in der zweiten großen Pause auch mit den restlichen Kollegen der Hauptschule genossen wurde. Danach ging es weiter in den Kunst- und Werkunterricht.Jeder Schüler durfte stolz selbst bearbeitete Gegenstände, wie eine Stofftasche und ein Holzauto, mit nach Hause nehmen.