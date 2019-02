Lappenstuhl. Der Musikkorps Lappenstuhl bricht in eine neue Ära auf: Die Jahreshauptversammlung brachte einen Wechsel an der Vorstandsspitze mit sich.

Rund 40 Jahre lang waren Peter Tapken, Vorsitzender des Musikkorps Lappenstuhl, und Rainer Vor dem Berge, Kassenwart, für den Verein beziehungsweise dessen Vorgänger, dem Fanfarenzug Lappenstuhl, aktiv. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend ging nun diese Ära zu Ende. Beide Positionen befinden sich jetzt in Frauenhand.

„Das vergangene Jahr verlief normal, keine besonderen Ereignisse“, so begann das Manuskript, das Peter Tapken für seinen letzten Vorstandsbericht gefertigt hatte. Das Osterfeuer, etliche Auftritte, unter anderem bei den Neustädter Schützen, der Engter Bisse, dem Kreismusikfest sowie dem Siedlerfest kennzeichneten das Jahr der Musiker. Der Revisorenbericht bestätigte dem Kassenwart: „Die Kasse war wie immer in einem Superzustand.“ Entsprechend wurde die Entlastung des Vorstands beantragt.

Daraufhin richtete Peter Tapken nochmals den Blick zurück auf seine lange Amtszeit. Die beiden Berlinfahrten am Anfang seiner Zeit als Vorsitzender sowie die großen Musikfeste mit bis zu 2000 Besuchern in Lappenstuhl und Kalkriese waren ihm besonders in Erinnerung geblieben. Seine Hoffnung auf frische Ideen durch den neuen Vorstand verband Peter Tapken mit einem „Dank an alle, die mich in den 40 Jahren begleitet haben“.

Rainer Vor dem Berge hatte die „Zeit als Kassierer gerne gemacht“ und sicherte zu, auch weiterhin dem Verein zur Verfügung stehen zu wollen. 40 Jahre Vorstandstätigkeit an maßgeblicher Stelle werden aber natürlich nicht nur mit warmen Worten beendet. Peter Tapken und Rainer Vor dem Berge werden dem Musikkorps zukünftig als Ehrenmitglieder angehören.

Vom Niedersächsischen Musikverband gab es Ehrenplaketten, überreicht durch Karl-Heinz Ast, dem Vorsitzenden des Kreismusikverbandes Osnabrück Land. „Es ist ein Segen für jeden Verein, wenn man Leute hat, die so lange durchhalten. Es ist eine Lebensleistung, die ihr vollbracht habt. Aber auch die Lebenspartner müssen eine ganze Menge mit dazugeben“, unterstrich Karl-Heinz Ast bei seiner kurzen Laudatio.

Mit den stets einstimmig gewählten Vorstandsmitgliedern geht das Musikkorps nun seiner weiteren Zukunft entgegen. Gewählt wurden Sonja Schwirz als Nachfolgerin von Peter Tapken. Antje Nelles übernahm das Amt von Rainer Vor dem Berge.

Bastian Maraun bleibt stellvertretender Vorsitzender und auch Schriftführerin Maike Rupek setzt ihr Amt fort. Die Beisitzer Kerstin Schuster und Kerstin Brüggemann komplettierten den Vorstand. Jörn Schepmann als Tambourmajor und Jugendleiterin Sarah Marewitz wurden ebenfalls von der Mitgliederversammlung bestätigt.

Neue Aktive zu werben und ebenso Ehemalige anzusprechen, das gehörte zu den ersten Anregungen, die Sonja Schwirz vom Stuhl der Vorsitzenden aus in die Versammlung einbrachte, denn „wir sind auf einem sehr guten Weg, machen tolle Musik und haben Spaß“.

Mit der Teilnahme - als kleinster Verein in Niedersachsen - am Deutschen Musikfest in Osnabrück mit 12000 Musikern und über 300 Orchestern, wartet am Himmelfahrtswochenende ein Höhepunkt auf das Lappenstuhler Musikkorps. Gerechnet wird dort mit 120.000 bis 150.000 Besuchern, darunter soll auch der Bundespräsident sein.