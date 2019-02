Achmer. Männer leben oft ungesünder als Frauen. Das war Thema beim Männerfrühstück mit Krankenhausseelsorger Martin Steinke.

Es gibt Männer, die sind sehr krank, aber sie fühlen sich nicht krank und zeigen viel Energie und Tatendrang. Das war eine der motivierenden Erkenntnisse, die die knapp 30 Teilnehmer des Männerfrühstücks am Samstag in der Friedenskirche in Achmer mit nach Hause nahmen. Als Referent zu Gast war Martin Steinke, Krankenhausseelsorger in Bad Rothenfelde. „Wenn Männer krank sind“, lautete sein Thema.

Vor der geistigen und geistlichen Erbauung standen die leiblichen Genüsse. Monika Dallmann und Ingrid Meyer hatten wieder ein schmackhaftes Büfett gezaubert, das wie in den Vorjahren auch etliche hungrige Männer aus anderen Gemeinden anlockte. In den ersten Minuten der Veranstaltung waren noch zwei Frauen anwesend, so auch Gastgeberin Stefanie Wöhrle. „Bei dem Thema ‚Wenn Männer krank sind‘ war ich mir nicht sicher, wie viele kommen würden. Daher freue ich mich, dass heute so viele da sind“, sagte die Pastorin der Gemeinde.

Schmunzeln über "Männerschnupfen"

Mit ihr freute sich Ortsbürgermeisterin Anke Hennig: „Ich finde es großartig, dass es diese Veranstaltung gibt. Denn wir Frauen sitzen viel öfter zusammen und sprechen über solche Themen.“ Am Samstag taten das dann aber ausschließlich die Männer. Zunächst sammelten sie in Kleingruppen ihre ganz persönlichen Ansichten zu Krankheit und Gesundheit und trugen diese dem Referenten vor. Das Schmunzeln über bekannte Klischees zum Thema „Männerschnupfen“ gehörte natürlich dazu. Ein Teilnehmer erzählte, dass seine Schwiegermutter mal gesagt hätte: „Ältere Männer mit Schnupfen sind unerträglich“. Ein anderer erinnerte an eine Fernsehwerbung, in der ein im Bett liegender Mann sagt: „Ich habe Männerschnupfen. Es geht zu Ende mit mir.“ Dann überwiegten aber die ernsten Erfahrungen. Das ging so weit, dass ein Teilnehmer einiges über die Umstände des Todes seines Vaters erzählte. Ein anderer legte dar, wie betroffen es ihn macht, dass sein Nachbar vor wenigen Tagen von den Ärzten mitgeteilt bekam, dass ihm nicht mehr zu helfen sei.

Als Martin Steinke einige Fälle aus seiner beruflichen Praxis schilderte, wurde es phasenweise sehr still im Gemeindesaal. So war da zum Beispiel der Herzpatient, der immer wieder frische Blumen neben das Foto seiner verstorbenen Frau stellte und es bedauerte, ihr nicht zu Lebzeiten öfter welche geschenkt zu haben. Oder der schwer herzkranke Mann Mitte 40, dem die Ärzte ein Kunstherz einpflanzen wollten, er das aber wegen der damit verbundenen schweren Einbußen an Lebensqualität ablehnte und sagte: „Dann will ich lieber sterben.“

Parallele zu Martin Luther

Pastor Steinke zog folgenden Schluss: „Krankheit und Tod gehören zum Leben. Es gibt keine Garantie und kein Recht auf ein gesundes Leben. Wer nicht ignoriert, zerbrechlich zu sein, der lebt intensiver“. Diese Erkenntnis beruht auch auf seinen Erfahrungen aus zweieinhalb Jahren als Seelsorger in der Schüchtermann-Klinik. Im abschließenden Block seines Vortrags mit dem Titel „Was hilft mir“, gab Pastor Steinke folgenden Rat: „Erzählen wir uns unsere Geschichten. Das hilft, denn es gibt einen enormen Redebedarf über Krankheit und Tod. Gerade bei Männern.“ Ihm persönlich habe besonders die Geschichte von Martin Luther geholfen. „Luther war Zeit seines Lebens krank. Er hatte alle Krankheiten, die es gab und hat trotzdem Großes geleistet. Das macht mir Mut.“

Am Ende brachte der Referent das Beispiel eines älteren, schwer kranken, bis dahin abweisenden Mannes, der sich ihm gegenüber dann doch öffnete und unter Tränen sagte: „„Ich habe gemerkt, dass da noch jemand seine Hand im Spiel hatte.“ Daran knüpfte Pastor Martin Steinke mit seinen Schlussworten an: „Für mich ist es ein starker Trost zu wissen: Ich habe mein Leben nicht in der Hand. Aber Gott hat es in der Hand.“