Bramsche. Drei Live-Konzerte an einem Abend waren für das Bramscher Publikum am Samstag augenscheinlich kein Problem. Ob „Dear Joe“ im Rebano, „Altmetall“ in der Alte Webschule oder „Two gathered“ in der Aquarena: Jede der Veranstaltungen durfte sich über zahlreiche Zuschauer freuen.

Eine regelrechte Fangemeinschaft hat sich Gunnar Meemken mittlerweile in der Aquarena aufgebaut. Dass der Musiker aus Wallenhorst hier nicht zum ersten Mal zu Gast war, machten volle Zuschauerreihen und eine sehr vertraute Atmosphäre zwischen Musikern und Publikum deutlich. Zusammen mit Gitarrist Stephan Rehse war Meemken als Acoustic-Duo „Two gathered“ gekommen, um mit Coverversionen von Hits wie „Daydream Believer“ (The Monkees) oder „Rhinestone Cowboy“ (Glen Campbell) zu unterhalten.







Im Rahmen des Kneipenkult(o)urprogramms schaffte der Auftritt genau das, wofür die Reihe steht. „Lauschen, klönen, Freunde treffen“ stand auf dem Ankündigungsplakat, und besser hätte man das, was in der Aquarena passierte, auch nicht beschreiben können. Musiker und Publikum waren eine Einheit, zwischendurch gab es für „Two gathered“ so immer wieder spontane Unterstützung aus dem Zuschauerbereich. Mal am E-Piano, mal am Mikrofon.





Keine zwei Kilometer Fußweg von der Aquarena entfernt, beschworen „Altmetall“ zur gleichen Zeit ganz andere musikalische Vorlieben. Unter dem Motto „No rust, no glory“ (Kein Rost, kein Ruhm) legte sich das Quartett mächtig ins schweißtreibende Zeug. Heavy-Metal- und Hard-Rock-Cover der Marke Judas Priest („Breaking the Law“) wechselten sich mit originellen ABBA- oder Jan-Delay-Adaptionen ab. „SOS“ der Schweden-Popper funktionierte die vierköpfige Formation ebenso zum Crossover-Metal-Brett um, wie den Song „Liebe“ des näselnden Rappers Jan Delay aus Hamburg.





„Habt ihr noch Bock auf Metal“, war dann von „Altmetall“ auch eher rhetorisch gemeint. Die rund 90 Besucher hatten ihre helle Freude am harten Sound von Manuel Geers (Gitarre), Dieter Krägeloh (Bass), Michael Springer (Gesang, Keyboard) und Uwe Uecker (Schlagzeug).

Knapp 500 Meter liegen zwischen Alter Webschule und Rebano. Dort waren es „Dear Joe“, die den musikalisch anspruchsvollsten Auftritt des Abends hinlegten. Die schwedische Combo zog knapp 80 Besucher in die proppenvolle Musik- und Sportkneipe. Belohnt wurde das Publikum von Joel Kriget (Gesang, Gitarre), Johan Stenström (Gitarre, Gesang, Synthesizer), Josefin Palmstedt (Bass) und Linus Svahn (Schlagzeug) durch facettenreichen Indie-Pop, der mit einigen Electronic-Elementen aufgewertet wurde. Das ging beim feierwilligen Rebano-Publikum gut in die Beine und sorgte, wie in der Aquarena und in der Alten Webschule, für einen gelungenen Abend mit viel Live-Musik.