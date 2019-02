Bramsche. Die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche haben ihren Lauf fortgesetzt und auch in Braunschweig mit 80:57 gewonnen.

Aufgrund der kurzfristigen Ausfälle von Distanzschütze Naim Noureddin (Rückenverletzung) und Allrounder Blanchard Obiango (Muskelverletzung) musste TuS-Headcoach Roland Senger die Bramscher Rotation merklich umstellen. Die Red Devils stecken die personellen Umstellungen aber ohne Probleme weg und gewannen das erste Viertel mit 20:13.

Sasa Cuic spielt stark

Konzentriert und hoch motiviert gingen die Hasestädter auch in den zweiten Abschnitt. Angeführt vom offensiv wie defensiv starken Center Sasa Cuic baute der TuS gegen die zu großen Teilen aus Nachwuchs-Bundesliga-Akteuren der Braunschweiger bestehende Heimmannschaft seinen Vorsprung bis zur Halbzeitpause auf 51:30 aus.

Kurz ins Wanken geriet der unangefochtene Tabellenführer nur im dritten Viertel. Dank eines 18:3-Laufs der SG Braunschweig führte der TuS nach 30 Spielminuten nur noch mit 64:48. Zwischen Minute 23 und 30 waren Bramsche zu viele leichtsinnige Fehler unterlaufen, um die Partie frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen.

Coleman muss früh raus

Im Abschlussviertel drehten die Gäste dann jedoch wieder auf und sorgten schnell für eine Vorentscheidung. Auch ohne Topscorer Cameron Coleman, der bereits in der 33. Minute sein fünftes persönliches Foul kassierte, dominierten die Red Devils das Spielgeschehen. Am Ende stand ein völlig ungefährdeter 80:57-Erfolg auf der Anzeigetafel.

„Mit unserer konzentrierten Leistung bin ich sehr zufrieden. Der Sieg ermöglicht uns das große Finale gegen den TK Hannover. In zwei Wochen können wir den Sack in eigener Halle zumachen“, sagte Roland Senger nach dem 14. Saisonsieg seiner Mannschaft.

Noch ein Sieg bis zum Titel

Dank des Auswärtserfolg erübrigten sich die Bramscher Blicke in Richtung der Verfolger aus Wolfenbüttel und Quakenbrück. Sollten die „Roten Teufel“ am Samstag, 9. März 2019, vor heimischer Kulisse gegen die Tabellenletzten vom TK Hannover gewinnen, ist Bramsche vorzeitig Meister und der Aufstieg in die 1. Regionalliga perfekt.

Für den TuS Bramsche spielten: Cameron Coleman 26 Punkte, Sasa Cuic 18/1 Dreier, Jan Philipp Seitz 14/1, Daniel Meyer 10/2, Marko Primorac 8/2, Lukas Kleyböcker 4, Jakob Freimuth, Thorben van de Water, Heiner Fährrolfes.