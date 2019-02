400 Hardrock-Fans feiern in der DGA Achmer CC-Editor öffnen

Gute Stimmung beim ausverkauften Heavy Metal Thunder 2019 in Achmer. Hier Blizzard Of Ozz. Foto: André Havergo

Achmer. 400 Hardrock Fans sind am Samstag in die ausverkaufte Dorfgemeinschaftsanlage Achmer gekommen. Mit Live Musik von Powertool, Blizzard of Ozz und Dirty Deeds wurde mit harten Klängen bis nach Mitternacht gefeiert.