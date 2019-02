Bramsche. Bis zu den Herbstferien 2019 soll der Anbau zur Erweiterung von Hauptschule und Realschule an der Bramscher Heinrichstraße fertig sein. Dann folgen Arbeiten im Altgebäude.

Nachdem die Bauarbeiten schon kurz nach dem Start im Oktober 2018 stillgelegt wurden wegen einer Kontaminierung des Erdreichs, geht es mittlerweile weiter an der Heinrichstraße. Nach Auskunft des Leiters des städtischen Gebäudemanagements, Christian Müller, sei nun vorgesehen, den Anbau zur Erweiterung von Hauptschule und Realschule bis zu den Herbstferien fertigzustellen. "In Betrieb genommen werden könnten die Räume also nach den Herbstferien", blickt Müller voraus. Der Anbau soll Platz bieten für die Verwaltungen beider Schulen, Funktionsräume und diverse Klassen- wie Vorbereitungs- beziehungsweise Gruppenräume.

Im Folgenden würden dann die Arbeiten im Altgebäude aufgenommen, erklärt Müller weiter. Dort wird unter anderem der bisherige Verwaltungstrakt in Klassenräume umgewandelt.

Der Erweiterungsbedarf ergibt sich aus dem nach und nach erfolgenden Umzug der Realschule aus dem jetzigen IGS-Gebäude an der Malgartener Straße hin zur Heinrichstraße. Jedes Jahr bezieht ein weiterer Realschuljahrgang das Gebäude, in dem auch die Hauptschule beheimatet ist.





