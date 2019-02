Bramsche. Mit einer Vorstellung, die den Vergleich mit großen Bühnen nicht zu scheuen braucht, boten jetzt die Schüler des Theater-Projekts des Greselius-Gymnasiums Bramsche eine Kostprobe ihres Könnens.

"Fünf, vier, drei, zwei, eins – und los" – das Anzählen der Szenen brachten die Schüler der Gruppe "Die Theatralen" als erstes ihrem Publikum bei. Die erste Idee, die kommt, auf die Bühne zu bringen mache das Improvisionstheater aus, betonten die Schüler. Neben einer kurzen theoretischen Einführung gingen die Schauspieler sodann zu einem "Warming up" über und zeigten beim Lauf durch den Saal, wie viel Mut und Spiellust zu einem guten Improabend gehören.

Sechs Monate lang hatten sich die Schüler zusammen mit ihren Lehrerinnen und Projektleiterinnen Sabine Neudorf und Anna Renard mit dem Improvisationstheater auseinandergesetzt, viel ausprobiert, geübt, geprobt und vor allem gelacht, so die Schüler. Jetzt präsentierten sie auf der kleinen Bühne im Konferenzraum des Greselius-Gymnasiums mit gut einem Dutzend kurzen Stücken, was alles zum Improvisationstheater gehören kann.

Dabei sorgten Nadja Fischer, Franka Fockert, Lea Hübner, Vitoria da Rosario, Marie Tschörtner, Mia Wellmann, Nele Westermann und Laureen Witte, zusammen mit dem einzig mänlichen Protagonisten, Matthis Waldkötter, dafür, dass sie der Improvisation gerecht werdend, immer wieder neue Geschichten aus der Spontaneität und der gegenseitigen Inspiration – oftmals fern ab der Realität – entstehen ließen.

Lachen bei den Zuschauern

Stehend, sitzend, kniend einfallsreich zu improvisieren oder eine Gefühlsachterbahn mit verschiedensten emotionalen Vorgaben darzustellen, gehörten beispielsweise ebenso dazu wie das Experteninterview, bei dem der Befragte natürlich gar nicht wusste, wonach er befragt wurde. Auch das Stück "Fremde Hände", bei dem die Gestik der Hände durch einen zweiten, hinter dem Sprecher stehenden Schauspieler ausgeführt wird, sorgte für dauerhaftes Lachen bei zu Zuschauern. Die Besucher hatten großen Spaß und applaudierten kräftig.

"Die Schüler haben unendlich an Selbstvertrauen gewonnen", betonten Sabine Neudorf und Anna Renard. Die beiden Lehrerinnen setzten sich übrigens nicht, wie es einige es vielleicht erwartet hätten, ins Publikum, um ihre Schüler zu beobachten. Im Gegenteil, sie waren zusammen mit ihren neun Schülern die ganze Zeit auf der Bühne und improvisierten fleißig mit. In den Improvisationelementen sei es immer wieder darum gegangen, Vertrauen zu haben, sich keinen Plan zurecht zu legen und die Situation anzunehmen, erklärten die Lehrerinnen. Darum hätten sie sich auch entschieden, selber mit in das Risiko zu gehen und mit ihren Schülern zusammen auf die Bühne zu treten. Um die technische Unterstützung kümmerten sich die Achtklässler Manuel Schlag und Halvard Meyer.

Neben zahlreichen Eltern, Verwandten und Freunden waren auch viele weitere Lehrer unter den Besuchern. Unter ihnen auch Tobias Stich als Vertreter der Schulleitung des Gymnasiums. Dieser zeigte sich ebenfalls begeistert: "Es ist faszinierend anzusehen, wie mutig die Schülerinnen und Schüler viel preisgeben und sich nicht hinter einer Rolle verstecken", freute er sich. Die Zuschauer freuten sich über eine Zugabe und waren begeistert davon, wie viel Spaß Schule machen kann.

Anzeige Anzeige

Zu einem weiteren Abend mit Improvisationstheater laden die "Theatralen" am Freitag, 22. Februar 2019, um 19.30 Uhr im Greselius-Gymnasium ein.