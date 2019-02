Bramsche. 880.000 Zuschauer hatte am Donnerstagabend die TV-Sendung "Rosins Restaurants": Auf Kabel 1 ging es um das Bramscher "Piwo & Vino" – und dort steht seitdem das Telefon nicht mehr still.

Am Tag nach der Ausstrahlung kommt Kristian Wolski aus dem Staunen nicht mehr raus: "Verrückt, was die Sendung für eine Resonanz hat." Schon am Donnerstagabend, noch während die Sendung lief, hätten so viele Leute angerufen, "dass wir das kaum noch bewältigen konnten im laufenden Betrieb." Manche Anrufer hätten nur wissen wollen, "ob es uns überhaupt noch gibt oder ob die ganze Sendung vielleicht nur ein Fake ist", berichtet Wolski. Aber es habe auch viele Reservierungsanfragen gegeben – "und das aus ganz Deutschland", wundert sich der Gastronom. Auch in den sozialen Netzwerken habe es Reaktionen zuhauf gegeben. "Irgendwo habe ich sogar die Frage gelesen, wo denn von Bramsche aus der nächste Flughafen sei und wo man hier übernachten kann", berichtet Wolski weiter – und sagt noch einmal: "Verrückt".

Ganz schön aufgeregt

Er selbst, so gibt er zu, war am Donnerstagabend "ganz schön aufgeregt", als es auf 20.15 Uhr zuging, als die Sendung begann. "Wir wussten selbst nicht, was genau aus den Dreharbeiten genommen wird", so Wolski. In den Tagen vorher habe er natürlich schon die Trailer auf der Internetseite von Kabel 1 gesehen. "Da wurde mir schon etwas mulmig", sagt er, denn es waren besonders die Szenen zu sehen, "in denen es damals, als Frank Rosin hier war, ganz schön laut zuging", meint Wolski.

Letztlich zeigte die Sendung aber ein durchaus differenziertes Bild der Schwierigkeiten, mit denen Kristian und sein Vater Marek Wolski zu kämpfen hatten, als ihr Restaurant noch "Seltenheit" hieß: Kristian hatte sich als junger Chef des Vorgängers "Chilis" finanziell übernommen, sein Vater eine Bürgschaft übernommen. Finanziell stand ihnen das Wasser bis zum Hals, das "Seltenheit" brachte keine Einnahmen. Die Geldprobleme überlagerten die eigentlich Vater-Sohn-Beziehung. Und, so räumt Kristian Wolski ein: "Ich habe es gar nicht wahrgenommen, wieviel mein Vater für mich und für das Restaurant tut."

Während Marek sich nämlich um den Wareneinkauf und die Küche kümmerte, nahm Kristian alles etwas auf die leichte Schulter, war oft erst eine Stunde vor Geschäftsbeginn da. Heute ist er froh, dass der TV-Star besonders ihn in die Mangel genommen hat:

"Die Tage mit Frank Rosin waren ein Arschtritt, den ich gebraucht habe."





Konzept kommt an

Doch auch das hätte womöglich nicht geholfen, wenn nach der Umbenennung in "Piwo & Vino" das neue gastronomische Konzept – klassische slawische Küche modern interpretiert – nicht bei den Gästen ankommen würde. Doch das ist der Fall. "An den Wochenenden läuft es sehr gut. Unter der Woche darf es noch mehr werden – aber so ist es ja bei vielen Restaurants", sagt Kristian Wolski. Viele polnische und russische Gäste kommen. "Aber auch immer mehr Deutsche trauen sich hierher", lacht Wolski. Darunter seien viele Ältere, die wie auch sein Vater aus Schlesien stammten.

Einher mit dem Aufschwung geht, "dass wir mittlerweile auch finanziell wieder Land sehen", so Wolski. Wenn nun die Aufregung rund um die TV-Sendung abklingt, gelte es, "am Ball zu bleiben". Immer mal wieder Marketingaktionen – ob in Osnabrück wie in der Sendung oder auch in Bramsche, wo die Wolskis bei einer Böckmann-Modenschau und beim "Bramscher Rot" Gerichte angeboten hatten – soll es auch zukünfig geben. "Und immer mal wieder neue Speisen und Getränke für unsere Kunden zum Ausprobieren", blickt Wolski voraus. Denn eines sei klar, so Wolski: "Unser Stammpublikum finden wir hier durch Präsenz in der Region und nicht durch Fernsehsendungen." Der Promi-Bonus von Frank Rosin habe ihnen geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. "Doch jetzt müssen wir alleine laufen. Das werden wir auch schaffen", ist Wolski optimistisch – und fügt hinzu:

"Ich ganz persönlich will es schaffen – für meinen Vater, der so viel für mich getan hat."