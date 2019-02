Bramsche. Drei ihrer verbleibenden vier Partien sind für die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche Auswärtsspiele. Die Zielgerade des Titelkampfes läuten die Ademax Red Devils am Samstag, 23. Februar 2019, um 20 Uhr bei der SG Braunschweig ein. Der TuS trifft auf das einzige Team, gegen das er bisher verloren hat.

Vor wenigen Wochen wäre das Duell Braunschweig gegen Bramsche noch das unangefochtene Topspiel der 2. Regionalliga Nord/West gewesen. Während der TuS seine Tabellenführung aber von Spieltag zu Spieltag gefestigt hat, ist Braunschweig aus dem Tritt gekommen. Am vergangenen Wochenende musste sich die SG dem Tabellenletzten TK Hannover mit 67:75 geschlagen geben und ist auf Platz vier abgerutscht.

SG ohne Titelchance

Mit einer Bilanz von acht Siegen und sechs Niederlagen hat Braunschweig auch theoretisch keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Wenn man an das erste Saisondrittel zurückdenkt, ist alleine die deutlich positive Bilanz aber schon eine mehr als ordentliche Leistung der Gastgeber. Vor dem Hinspielsieg in Bramsche dümpelte die SG im Tabellenmittelfeld herum. Der 83:79-Erfolg beim Spitzenreiter scheint offensichtlich für neuen Schwung in der Truppe von Trainer Christian Raus.

Wendepunkt für TuS

Für die Red Devils war die bisher einzige Niederlage ein kleiner Wendepunkt. Die Pleite hat offen gelegt, woran es dem Team damals noch gefehlt hat. TuS-Coach Roland Senger hat die Defizite in der Verteidigung und dem mannschaftlichen Zusammenspiel im weiteren Saisonverlauf abgestellt. Nach der Niederlage konnte Bramsche eine eindrucksvolle Siegesserie starten. Die Mannschaft ist näher zusammengerückt und aus gutem Grund der Topfavorit auf die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg.

Dass die Heimmannschaft um SG-Topscorer Frank Theis (19,4 Punkte pro Spiel) den Hasestädtern nicht unbedingt liegt, hat das Hinspiel gezeigt. Es liegt nun an TuS-Headcoach Senger seine Schützlinge auf den unangenehmen Gegner vorzubereiten. Eine Revanche hätte für den TuS Bramsche dabei den positiven Nebeneffekt, dass die Titelchance der „Roten Teufel“ weiter anwächst. Sollte der TSV Quakenbrück am morgigen Sonntag gegen den TK Hannover verlieren, und MTV/BG Wolfenbüttel heute nicht beim Oldenburger TB II gewinnen, wäre der TuS sogar bereits vorzeitig Meister.

Alle Spieler sind fit

„Unsere Spieler sind alle fit und haben richtig gut trainiert. In den Einheiten war richtig Feuer drin, unsere Hauptmotivation heißt Wiedergutmachung für die Hinspielniederlage“, beschreibt TuS-Trainer Roland Senger die Stimmung seiner Mannschaft. Auch der zuletzt verletzte Blanchard Obiango wird in Braunschweig auflaufen können.