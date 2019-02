Bramsche. "Liebe auf den ersten Blick" war für den Bramscher Architekten Axel Mutert die "Alte Molkerei" an der Bahnhofstraße. Mit großem Aufwand hat er das 1890 erbaute Haus saniert. Wir haben uns dort für unsere Reihe "Leben im Denkmal" umgesehen.

Die vielen kleinen Fenster in dem 1890 erbauten Gebäude hatten es Axel Mutert angetan. "Das war Liebe auf den ersten Blick", erinnert sich der Architekt an Spaziergänge entlang der Villen an der Bahnhofstraße, bei dem ihm das Gebäude auffiel. Als das Gebäude dann zum Verkauf stand, griff er zu.

"Das waren charmante Räume, aber die Haustechnik war komplett Schrott," erinnert er sich an den hohen Sanierungsbedarf. Im Keller stand das Wasser, auf dem Dachboden verschwand die Axt des Zimmermanns im Gebälk, so sehr hatten Schädlinge das Holz angegriffen. Dem Architekten war es egal:



"Ich fand das Haus toll. Das ist einfach etwas ganz Besonderes." Axel Mutert

In seinem Büro an der Lindenstraße tüftelt der Architekt nach Feierabend an den Umbauplänen für die Molkerei. Für das Erdgeschoss gewinnt er ein Beratungsbüro als Mieter, im Obergeschoss entsteht eine Wohnung. Als die Beratungsfirma auszieht, erfolgt 2001 der komplette Neustart: Mutert zieht mit seinem Team ein.



Der Chef hat sein persönliches Büro sofort gefunden: Im Eckraum im Erdgeschoss mit Blick auf die Bahnhofstraße hat er sich eingerichtet. "Herrlich, ich bin hier mitten im Leben. sehe, wer da auf der Straße unterwegs ist. Ich liebe das," schwärmt der Hausherr.

Insgesamt sind die Verhältnisse etwas beengt, aber es geht. Zwei Architekten beziehen einen Raum im Keller, wo es auch einen großen Besprechungsraum gibt. Ein großes Büro teilen sich mehrere Kollegen. "Mitunter habe ich da doch schon sehr gelitten," erinnert sich Mutert.

So reift die Entscheidung, für das Obergeschoss Eigenbedarf anzumelden. Aus der gemütlichen Wohnung werden Büroräume mit einem besonderen Charme. Die Planungsabteilung zieht nach oben. Zum Teil werden alte Balken freigelegt, das alte Eulenloch im Giebel bleibt sichtbar:

Die kleinen Fenster, die das Gebäude von außen prägen, bleiben erhalten und haben auch von innen ihren Reiz. Für gutes Licht am Arbeitsplatz sorgen zusätzliche Dachfenster:

Erhalten geblieben ist die alte, steile Treppe nach oben. Ein Balkon, der auf Wunsch des ersten Mieters und in Abstimmung mit der Denkmalspflege auf der Rückseite angebaut worden ist, dient jetzt Rauchern als Refugium. Und die Tür gibt Licht für ein Treppenhaus, das mit Schwarzen Wänden und einer Kommunikationsecke unkonventionell, aber stimmungsvoll gestaltet ist:

"Hier sitzen die Leute beim Kaffee zusammen und entwickeln Ideen," erzählt Mutert. "Jetzt haben wir einen Ort, der funktioniert", freut er sich über die große Lösung, die den knapp 20 Mitarbeitern des Büros gerecht wird. Ein großer Besprechungsraum und ein kleines Appartment, in dem auswärtige Gäste übernachten können, runden das Angebot ab.

Der berühmte "Genius loci" ist für den Hausherrn erlebbar: "Hier ist wirklich ein moderner Geist in einem alten Haus," sagt Mutert. An die alte Molkerei erinnern nicht nur die kleinen Fenster, die steile Treppe oder die leicht gewölbten Dielenböden. Auch die Reste der alten Laderampe vor dem Eingang erinnern an die Zeiten, als hier Milchkannen umgeschlagen wurden: