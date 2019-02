1348 Quadratmeter groß ist die Fläche an der Straße Im Mühlenbrook, die bebaut werden kann. Foto: Heiner Beinke

Schleptrup. Auf der freien Fläche an der Straße Im Mühlenbrook in Schleptrup soll bezahlbarer Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern entstehen. Diese Absicht hat der Ortsrat Schleptrup bekräftigt, der das Projekt auch angeschoben hat.