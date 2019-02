Bramsche. Der Nachtbus von Bramsche nach Osnabrück sollte nicht eingestellt, sondern eher ausgeweitet werden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Bramscher Jugendparlamentes unter 461 Jugendlichen. Aus der Kommunalpolitik gab es viel Lob für die Initiative, die auch Konsequenzen haben soll.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hatten die Jugendlichen die Ergebnisse ihrer Umfrage vorgestellt, ergänzt um einen eigenen Erlebnisbericht. Bei einer Probefahrt an einem Freitagabend hatten die Jupa-Mitglieder genau das erlebt, was von vielen Jugendlichen in der Umfrage kritisiert wurde: Sie fanden an der Bushaltestelle und im Internet kaum Hinweise auf dieses Angebot und waren verunsichert, weil der Bus zur angegebenen Zeit nicht an der Haltestelle war. "Wir wussten nicht, ob der Bus überhaupt noch kommt," betonten sie. Eine angegebene Servicenummer habe nicht funktioniert, online seien keine Informationen verfügbar gewesen. Mit gut zehn Minuten Verspätung sei der Bus dann doch gekommen.

Die Jupa.Mitglieder hatten sich auch in Melle erkundigt, wo es ebenfalls einen Nachtbus nach Osnabrück gibt. Dort hätten sie viel mehr Informationen dafür in Geschäften, aber auch an Bushaltestellen entdeckt. Das passt zu ihren Erkenntnissen aus der Befragung: Von den 300 Jugendlichen, die angaben, den Nachtbus zu kennen, hat nur einer das Angebot über Informationen an der Bushaltestelle entdeckt. Die sind auch am zentralen Bramscher Busbahnhof am Markt spärlich:





Die Jupa.Mitglieder hatten auch die Wünsche der Jugendlichen zusammengefasst. Fahrten zu einer Disco in Neuenkirchen, weitere Haltestellen in den Ortsteilen, ein Fahrpreis nicht über drei Euro und ein günstigerer Preis für Hin- und Rückfahrt waren dabei. Außerdem: Wenn es bei nur einem Nachtangebot am Wochenende bliebe, dann lieber in der Samstagnacht. Die erste Abfahrt in Bramsche sollte zudem bis 22 Uhr und nicht später erfolgen.

"Das habt Ihr supertoll gemacht", lobte Anette Marewitz (SPD) stellvertretend für die anderen Ausschussmitglieder den Vortrag der Jugendlichen. Andreas Quebbemann (CDU) ärgerte sich allerdings, dass fehlende Werbung erneut ein Thema war: "Das haben wir schon so oft angesprochen", kritisierte er die fehlende Umsetzung alter Forderungen.

Während Bürgermeister Heiner Pahlmann (SPD) meinte, man dürfe nicht den Nachtbus isoliert betrachten, sondern müsse das ganze zusätzliche ÖPNV-Paket mit den Rufbussen betrachten, sah Quebbemann den Nachtbus als Sonderfall. Es müsse darüber nachgedacht werden, ob es so ein Angebot für junge Leute nicht auch am Samstag als Ersatz für den vor kurzem gestrichenen "Nachtschwärmer" geben müsse.

Anette Staas-Niemeyer (FDP) sah dies kritisch: Das Angebot sei extrem teuer für extrem wenig Personen. Die monatlichen Zahlen liegen zwischen drei und 89 Fahrgästen (siehe zur Sache), der Buskostet jährlich rund 25.000 Euro. Oliver Neils (SPD) forderte "bis Ostern" ein Werbekonzept für den Nachtbus.

Eine Abstimmung zum Thema gab es im Ausschuss nicht. Das Angebot verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es von der Stadt nicht gekündigt wird.