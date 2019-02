Bramsche. "Die Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen" lautet der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe in Bramsche. Zum Auftakt ging es um den Islam.

Eingeladen in die Kornmühle des Tuchmacher-Museums hatte die Bramscher Initiative für das Miteinander der Kulturen, kurz Biku, in Kooperation mit der Stadt. Der Vortrags- und Diskussionsabend fand statt im Rahmen der "Stadtgespräche", moderiert von Ehrenamtskoordinatorin Maria Stuckenberg und der städtischen Pressesprecherin Dorit Barz.

Von Stuckenberg erfuhr das Publikum zunächst, dass rund 80 verschiedene Nationalitäten in Bramsche leben. Ungefähr acht Prozent macht deren Anteil an der Gesamtbevölkerung aus. Die Anzahl der Religionsgemeinschaften in Bramsche bezifferte Stuckenberg mit neun. Zeynep Mercan, die Vorsitzende der türkischen Frauengruppe in der Islamischen Gemeinde, und Ahmet Irmak, der Vorsitzende der hiesigen Islamischen Gemeinde, stellten sich daraufhin den im Wechsel von Stuckenberg und Barz an die beiden gerichteten Fragen.

Diese beschäftigten sich zunächst mit dem Ankommen von Ahmet Irmak in den 1980er-Jahren in Deutschland. Es gab nicht viele Landsleute damals in Bramsche und die Kinder spielten ganz selbstverständlich mit den Italienern, Griechen und Deutschen aus der Nachbarschaft, schilderte Irmak seine Anfangsjahre hier, als ihn sein Vater, der als Gastarbeiter gekommen war, mit der gesamten Familie nachkommen ließ. Zuhause blieb man überwiegend unter sich, auch aufgrund der bestehenden Sprachschwierigkeiten. „Unsere Nachbarn waren sehr freundlich und schenkten uns Schokolade und Süßigkeiten. Es war immer sehr positiv“, erinnerte sich Irmak.

Auch Zeynep Mercan, der nachfolgenden Generation angehörend, die in Deutschland geboren wurde, hatte ebenfalls schöne Erinnerungen an die Kindheit. Doch seit etwa sieben Jahren fühle sie sich nicht mehr so wohl, weil die Umgebung manchmal „gemein und respektlos” reagieren würde.

Kulturverein 1981 gegründet

Es folgte ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der Bramscher Islamischen Gemeinde. 1981 wurde ein Gebetsraum an der Maschstraße gefunden und der „Türkisch-Islamische Kulturverein", wie die Gemeinde offiziell heißt, konnte gegründet werden. 50 Männer und 15 Frauen sind derzeit Mitglieder.

Etliche Parallelen zu den christlichen Glaubensinhalten traten zutage, als Ahmet Irmak kurz die Grundzüge des Islams erläuterte. „Die Religion der Muslime glaubt an den einen Gott und an die Propheten. Der Islam basiert auf der Einheit von Allah und den Propheten. Aber auch Engel und der Glaube an die Auferstehung am jüngsten Tag gehören zum Islam“, schilderte Irmak. Ob Frauen gleichberechtigt sind, war die nächste Frage, die sich an Zeynep Mercan richtete. Die Freitagsgebete seien für die Frauen keine Pflicht, schilderte sie zunächst einen Unterschied. Einschränkungen als Frau erlebe sie jedoch weder innerhalb der Gemeinde noch in ihrem Arbeitsleben, und dies trotz des Kopftuches, das sie konsequent trage.

Zum Gemeinschaftsleben der türkisch-islamischen Gemeinde befragt, die jetzt in der Schlatsburg ihr Zuhause gefunden hat, hob Irmak die Selbstverständlichkeit hervor, dass Muslime anderer Nationalitäten und ebenso Angehörige von anderen Religionsgemeinschaften jederzeit willkommen seien. So würden auch mit Flüchtlingen aus der LAB-Unterkunft in Hesepe die wichtigen Feierlichkeiten gemeinsam begangen.

„Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen. Der Glauben ist für uns egal, wichtig ist der Mensch“, machte Ahmet Irmak gegen Ende des "Stadtgesprächs" nochmals deutlich. Diese Gastfreundschaft wurde auch aus den Reihen der Zuhörerschaft mehrfach gelobt und bestätigt.