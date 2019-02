Bramsche. Evely Hill vom Gymnasium Bersenbrück ist die Siegerin im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels im Bereich Osnabrück-Nord, der in Bramsche stattfand.

Von den Buchhändlern Elke und Michael Gottlieb organisiert, wurde der beste Vorleser im Kreis Osnabrück-Nord am Mittwochnachmittag in der Kornmühle des Bramscher Tuchmacher-Museums gesucht. Hierfür hatten sich zuvor die Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Schulen in den vergangenen Monaten als Schulsieger qualifiziert.

Fünf Jungen und neun Mädchen aus der Jahrgangsstufe sechs waren es in diesem Jahr, die sich auf diese Weise bereits in ihren Schulen durch besondere Fähigkeiten im Vorlesen hervortaten. Sie kamen aus der Realschule Wallenhorst, der Oberschule und dem Gymnasium Bad Essen, der Realschule Belm, der Realschule, der Integrierten Gesamtschule (IGS) und dem Greselius-Gymnasium Bramsche, der Oberschule Ankum, der Realschule Fürstenau, der Oberschule sowie dem Gymnasium Bersenbrück, der Oberschule und dem Gymnasium Quakenbrück sowie aus der Oberschule Berge.

Zwei Aufgaben

Inhaltlich bestand der Wettbewerb wie stets aus zwei Teilen. Für die erste Vorleserunde war von den Teilnehmern zu Hause ein Text nach freier Wahl vorbereitet worden. Anschließend galt es eine unbekannte Textpassage aus dem Buch von Anica Sturm, „Der Welten Express“, möglichst lebhaft und fehlerfrei vorzutragen.

Eine fachkundige Jury mit Lehrkräften aus Bramsche, bestehend aus Claudia Graw-Vogelsang von der Meyerhofschule, Marita Enneking (IGS), Maria Selker-Quaing (Realschule) und Frank Zurmühlen (Greselius-Gymnasium), hörte aufmerksam zu und kam schließlich innerhalb von etwa fünf Minuten zu ihrer Entscheidung.

Evelyn Hill aus dem Bersenbrücker Gymnasium hatte knapp, aber von der Jury einstimmig entschieden, in diesem Jahr die Nase vorn. Sie wird demnächst am Bezirksentscheid teilnehmen. Perfekte Lesetechnik mit sehr guter Interpretation und gelungenen Wechseln zwischen den verschiedenen Protagonisten in dem von Evelyn Hill ausgewählten Text sowie ein sofort flüssiger und stolperfreier Lesestil bei der zweiten Runde mit einer unbekannten Passage hatten die Jury zu diesem Votum kommen lassen.