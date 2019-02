Mit einem Bebauungsplan will die Stadt Bramsche die Verhältnisse am Campingplatz Kalkriese regeln. Foto: Heiner Beinke

Bramsche. Die Stadt Bramsche will illegal errichtete Bauten am Campingplatz Waldwinkel in Kalkriese nicht nachträglich genehmigen. Am Dienstag ist das Verfahren gestartet, mit dem die ungeklärten Verhältnisse im Waldwinkel geregelt werden sollen.