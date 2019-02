Bramsche. Am Donnerstag, 21. Februar 2019, wird das Bramscher "Piwo & Vino" im Mittelpunkt der TV-Sendung "Rosins Restaurants" auf Kabel 1 stehen.

Mehr als acht Monate ist es bereits her, dass TV-Koch und -Gastronomieexperte Frank Rosin bei Marek und Kristian Wolski zu Besuch war. Ihr Restaurant an der Breuelstraße, das damals noch unter dem Namen "Seltenheit" firmierte, lief nicht mehr so richtig.

Wie Rosin die Wolskis unterstützt hat, ist nun also im Fernsehen zu sehen. Auf der Internetseite von "Rosins Restaurants" wird die Ausstrahlung der Folge bereits beworben. Zu lesen ist: "Betreiber und Koch Marek Wolski (62) bangt um seine Existenz. Er hat das Restaurant 'Seltenheit' von seinem Sohn Kristian übernommen - samt aller Schulden. Ein weiteres Problem ist das fehlende Konzept: Denn von kroatischen Cevapcici bis hin zu spanischen Tapas gibt es hier alles - nur keine Gäste!"

In einem Video, das etwas mehr als fünf Minuten lang ist, wird deutlich, wie sehr den Wolskis finanziell das Wasser bis zum Hals stand und wie dankbar sie für Rosins Hilfe bei der Suche nach einem neuen Konzept für das "Piwo & Vino" waren – auch wenn es während der Dreharbeiten offenbar das ein oder andere Mal mächtig gekracht hat...

Die Sendung beginnt am Donnerstag, 21. Februar 2019, um 20.15 Uhr auf Kabel 1. Eine Wiederholung wird am Sonntag, 24. Februar, um 16.20 Uhr gezeigt.