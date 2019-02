Bramsche. Der Kopf von Che Guevara, die Weltpokalsiegerbesieger, Homer Simpson oder der Stierschädel vom Wacken Open Air - sie alle zieren T-Shirts und verraten viel über deren Träger. Das Tuchmacher-Museum plant eine Ausstellung so genannter Statement-Shirts und die Bramscher haben auch etwas damit zu tun.

In der Meisterstube des Tuchmacher-Museums stapeln sich bereits unzählige bedruckte Shirts, sorgsam gefaltet vom Museumsteam, und es sollen noch viel mehr werden. "T-Shirts hat jeder, Jeans nicht unbedingt", sagt Reiner Wolf, der für das Museum schon mehrere Ausstellungen kuratiert hat. Die Idee mit den T-Shirts "verfolgt ihn schon seit Jahren" verrät Museumsleiterin Kerstin Schumann. Pünktlich zum Deutschen Museumstag am 19. Mai soll aus der Idee Realität werden. "Ein Shirt ist nah am Körper. Brust und eventuell auch Rücken bieten eine super Präsentationsfläche", erläutert Wolf, warum aus dem früheren Unterhemd ein stylisches Objekt der Selbstdarstellung wurde. Der Titel der Ausstellung "Was guckst du? Kommunikation mit T-Shirts" ist da sehr beziehungsreich.

Im Schrank oder in der Putzkiste

Jeder hat sie im Schrank. Oder vielleicht nur noch in der Putzkiste. Der Fußballfan hegt und pflegt Shirt oder das Trikot seiner Lieblingsmannschaft und holt es zu jedem Heimspiel wieder heraus. Legendär ist das "Retter"-Trikot des "Weltpokalsiegerbesiegers" FC St. Pauli. Der Sonnenuntergang aus Florida ist zu Hause längst nicht mehr so schön und fristet ein dunkles Dasein in der hintersten Schrankecke. Das Abi-Shirt taugt höchstens noch als Schlafanzugersatz. Aber das vom ersten Wacken-Open-Air ist dann doch mit zu vielen Erinnerungen verbunden.









"Wie sag ich's mit Bildern", fasst Kerstin Schumann zusammen, was Fachmann Wolf als "nonverbale Kommunikation" bezeichnet.

Mit T-Shirts wurden auch politische Botschaften vermittelt, sagt Schumann und meint damit nicht nur den zur Ikone gewordenen Kopf des Revolutionsführers Che Guevara.

1968 haben Studenten zum Beispiel für die Ablösung des Berliner Bürgermeisters Heinrich Albertz demonstriert. Sie bildeten eine Kette und drehten sich dann um. Jeder hatte einen Buchstaben auf dem Rücken. Zusammen ergab das die Forderung "Albertz abtreten". Dann ist da noch die Geschichte von Petra Kelly, dem Gründungsmitglied der Grünen. Bei einem Besuch bei DDR-Chef Erich Honecker trug sie ein Shirt mit dem Aufdruck "Schwerter zu Pflugscharen", dem Symbol der Friedensbewegung in der DDR.

Inzwischen ist das Shirt als Botschaft Massenware geworden, sagt Wolf. Shirts sind leicht und kostengünstig zu bedrucken und deshalb beliebt als Zeichen der Zusammengehörigkeit, sei es nun von Schulen, Kindergärten, Unternehmen oder Vereinen. Manche Aufdrucke sind allerdings längst von ihrer Botschaft entfremdet. Schumann führt das Beispiel vom Logo der Punkband "Sex Pistols" im Kindersortiment eines großen Discounters auf. Auch im Hardrock Café muss man nicht mehr selbst gewesen sein. Der Beliebtheit der zwanglosen Kleidung tut das keinen Abbruch.

T-Shirt-Besitzer bitte melden

Viel ist bisher schon gesammelt worden. Wolf möchte aber die Bramscher auffordern, mit eigenen Shirts und Geschichten die Ausstellung zu bereichern und sich deshalb beim Tuchmacher-Museum unter 05461 9451-0 zu melden.

Ausstellungseröffnung ist am 19. Mai 2019 um 11 Uhr. Die Shirts mit Botschaft sind dann bis zum 23. Juni im Tuchmacher-Museum zu sehen.