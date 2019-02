Ueffeln. Trotz eines zunächst negativen Bescheids will sich der Ortsrat Ueffeln weiterhin dafür einsetzen, an der Dorfstraße und der Neuenkirchener Straße Geschwindigkeitsanzeigen anbringen zu dürfen.

Beantragt hatte der Ortsrat, an drei Stellen im Ort Geschwindigkeitsanzeigen anbringen zu dürfen – zwei an der Dorfstraße (B 218), eine im Bereich der Einmündung der Neuenkirchener Allee (L70) auf die Dorfstraße. Die Stadt Bramsche hatte Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie die Polizeiinspektion Osnabrück um Stellungnahmen gebeten. Von beiden Behörden kamen abschlägige Rückmeldungen. Damit aber will sich der Ortsrat nicht zufriedengeben.

Insbesondere ein Punkt störte die Kommunalpolitiker: Dass zum Anbringen eben solcher Displays eine "besondere Gefahrenlage" vorliegen müsse, diese aber in Ueffeln nicht gegeben sei. Schließlich habe es in den vergangenen Jahren keinen Unfall gegeben. "So darf nicht argumentiert werden", sagt Ortsbürgermeister Wilhelm Clausing nun in einer Sitzung des Ortsrats am Montagabend. Entscheidend sei doch vielmehr: "Es soll auch künftig nichts auf unseren Straßen passieren. Und dafür werden wir uns auch weiterhin einsetzen."

An der Querung Neuenkirchener Straße bräuchten Kinder morgens wegen des hohen Fahrzeugaufkommens minutenlang, um über die Straße zu kommen. "Und wenn da nicht Erwachsene dabei wären, dann wäre es noch viel gefährlicher", betonte Clausing. Und auf der Dorfstraße werde am Ortseingang aus Richtung Merzen meist zu schnell gefahren, auch auf Höhe der Kita aus Bramsche kommend gehe es um die Sicherheit der Kinder. Es sei "schon enttäuschend", fand auch Maximilian Busch (SPD), "wie man immer wieder mit unserem Engagement umgeht, mit dem wir erreichen wollen, dass es auch künftig keine Unfälle hier gibt."

Fehlerhafter Antrag?

Der Ortsrat kam überein, einen weiteren Antrag zu stellen. Denn die Kommunalpolitiker kamen zu dem Schluss, dass sie im ersten Anlauf womöglich einen Fehler gemacht hatten: Denn formuliert worden war "Der Ortsrat stellt den Antrag zur Aufstellung von drei Geschwindigkeitsanzeigen" – was aber so gar nicht geplant war. "Unser Ziel war doch eigentlich, ein Gerät anzuschaffen und dies abwechselnd an den drei vorgesehenen Stellen anzubringen", erinnerte Daniel Weß (SPD).

Dass die Polizei und die Straßenbaubehörde "eine Überfrachtung des Verkehrsraums mit derartigen Displays" fürchteten, wenn drei Geräte dauerhaft an drei Stellen in Ueffeln stünden, konnten die Ortsratspolitiker dann durchaus nachvollziehen. "Wenn wir deutlich machen, dass es um nur eine Messanlage geht, die wir abwechselnd an den verschiedenen Standorten anbringen, bekommen wir es genehmigt", hoffte auch Laurentius Stuckenberg (CDU).