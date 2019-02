Bramsche. Eine "offene und passgenaue" Oberstufe mit einem hohen Maß an Zusammenarbeit zwischen Gymnasium und IGS hat die Leiterin des Bramscher Greselius-Gymnasiums, Barbara Bolz, am Montagabend, 18. Februar 2019, versprochen.

Die Aussage traf Bolz während einer Informationsveranstaltung zum Thema Oberstufe für Bramsche, die auf Anregung von Bürgermeister Heiner Pahlmann im Rathaus stattfand. Den Fragen von Elternvertretern und Kommunalpolitik stellten dabei Vertreter beider Schulen, des Landkreises als Träger und der Landesschulbehörde. Zum Hintergrund: Der Landkreis wird auf dem Gelände des Greselius-Gymnasiums und organisatorisch daran angedockt ein Oberstufenhaus bauen, das dann allen Schülern mit Sek1-Abschluss offen stehen soll. An der IGS kämpft allerdings nach wie vor eine Elterninitiative für eine eigene Oberstufe. Beide Schulen haben allerdings bereits eine Erklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet.

Bolz unterstrich, die Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit, dem sogenannten G9, biete eine große Chance für Veränderungen. Die "Einführungsphase" im Jahrgang 11 müsse und solle so gestaltet werden, dass Jugendlichen aus anderen Sek1-Schulen ein reibungsloser Übergang möglich sein. Die Schulleiterin räumte ein, dass es früher besonders im Bereich der Fremdsprachen Probleme gegeben habe. Dem begegnet man inzwischen dadurch, dass in Jahrgang 11 Spanisch als neue Fremdsprache angeboten wird. Schulwechsler oder "Bestandsschüler" haben auf diese Weise die gleichen Startchancen auf dem Weg zum Zentralabitur.

Förderung für "Wechselschüler"

"Wir wollen die neuen Schüler in dieser Phase systematisch an die Strukturen der Oberstufe heranführen", so Bolz weiter. Schon jetzt werden beispielsweise Schüler mit Realschulabschluss in einer "Wechselklasse" zusammengeführt, wo sie mit Fördermodulen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Deutsch auf die Qualifizierungsphase vorbereitet werden. Erweitert wird zudem der bereich Berufsorientierung. Im kommenden Schuljahr wird den Oberstufenschülern erstmals neben den drei bisherigen Profilen Sprache, Natur- und Gesellschaftswissenschaften darüber hinaus ein Zweig mit den Schwerpunkt Kunst und Musik angeboten. "An der Entwicklung des Konzeptes sind immer mehr Kollegen aus beiden Schulen beteiligt", sagte Bolz,die von regelmäßigen Gesprächen und einer "kollegialen Atmosphäre" sprach.

Behning: Zur Zusammenarbeit bereit

IGS-Leiter Thomas Behning unterstrich, das Konzept einer IGS sei eigentlich auf alle erreichbaren Bildungsabschlüsse, einschließlich des Abitur, ausgerichtet, auch wenn der Landkreis als Träger beider Schulen die Bramscher IGS als rechtliche Ausnahme nur als Sek1-Schule eingerichtet habe. "Vor diesem Hintergrund sehen wir es als unseren Auftrag, einen reibungslosen Übergang unserer Schüler zu ermöglichen. Wir sind stets zur Zusammenarbeit bereit. Die IGS wird immer ein Interesse daran haben, ihre Schüler weiter zu begleiten", so Behning zu Bolz' Äußerungen.

Dezernent Frank Timmermann von der Landesschulbehörde (LSB), unterstrich mit Nachdruck: "Es gibt keine zwei unterschiedlichen Oberstufen". Er lobte ausdrücklich das vorgestellte Konzept und ergänzte an die IGS-Eltern gewandt: "Keine Sorge: Es wird". "Viele Chancen und wenig Risiken" sah auch LSB-Dezernatsleiterin Silvia Pünt-Kohoff, die sich zuversichtlich zeigte, "dass sich die Oberstufe an Gymnasien verändern wird". Von der IGS sei schon "viel Dynamik und Power ins Gymnasium hereingestrahlt".

Besonders die Vertreterinnen der Elterninitiative für eine eigene IGS-Oberstufe zeigten sich davon allerdings noch nicht überzeugt. Susanne Goda, IGS-Mutter und selbst Lehrerin meinte zwar anerkennend: "Es ist gut, dass man einmal miteinander spricht, statt nur übereinander". Trotz positiver Aspekte des neuen Konzeptes, die noch erheblich ausgebaut werden müssten, befürchtete sie jedoch Brüche in der Bildungsbiografie der IGS-Schüler. "Es ist wichtig, dass die Kinder nicht nur auf Spur gebracht werden". Schulleiterin Bolz bat in diesem Zusammenhang um etwas Geduld, da sich "Strukturen erst einmal entwickeln müssen.

Ein "besonderer Spirit"

Auf den besonderen "Spirit" der Gesamtschule wies Katharina Sandmann-Steinkamp, ebenfalls von der Elterninitiative, hin. Was im Bereich Inklusion an der IGS bisher erreicht worden sei, "ist schwer zu übertragen", fürchtete sie. "Wir schaffen das Mitnehmen".

Auf eine "große Oberstufe mit einem breiten Angebot", freute sich dagegen Elternvertreterin Melanie Slink vom Gymnasium und fügte mit Bezug auf manche Sorgen der IGS-Eltern hinzu: "Die Schüler kennen sich doch aus anderen Zusammenhängen sowieso". Frank Apffelstaedt, selbst Greselius-Vater, forderte, einen Wechsel als Chance zu begreifen. Auch Christina Hortebusch, ebenfalls Elternvertreterin am Gymnasium warnte davor, die 15- bis 17-jährigen Sek1-Absolventen zu unterschätzen. "Wir reden über 'Kinder' als wären sie total unmündig, aber es sind doch 'Teenager'. Die trauen sich was zu. Viele beginnen schon eine Ausbildung. Wir sollten nicht zu ängstlich sein. Die wuppen das schon".

Zum Schluss der Ende regte Bürgermeister Pahlmann ein weiteres Treffen an, was die Landkreisvertreter auch zusicherten.