Bramsche. In der Reihe Bramsche einst und jetzt beleuchten wir die Entwicklung der Hasestadt. Heute geht es um zwei Häuser an der Großen Straße, die 1937 unter Zwang verkauft und abgerissen wurden.

Markante Schmuckstücke an der heutigen Großen Straße waren die Häuser Krack und Rolfes. Insbesondere zwischen dem Haus Rohlfers und der evangelischen Kirche St. Martin war sehr wenig Platz. Deshalb „mußten Pferdewagen und Automobile an der Engstelle ... vorsichtig und langsam fahren,“ heißt es im Buch „Bramsche zwischen Vergangenheit und Moderne“ von Alfred Gottlieb, aus dem auch das historische Foto stammt. Als der Verkehr zunahm, war das Schicksal der Gebäude besiegelt. Mitte der 30er Jahre mussten die beiden Häuser „leider weichen“, stellt der Chronist fest.

Enteignung

Wie das Haus Rohlfers sollte auch das Haus Krack an die Stadt verkauft werden. Doch der Eigentümer, der in Bramsche bestens bekannte Schuhmachermeister August Krack, wollte auf keinen Fall das väterliche Erbe abtreten. So kam es am 15. September 1937 zu einer Enteignung. „Aus den vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass Einspruch nur innerhalb von wenigen, manchmal nur zwei Tagen möglich war,“ schreibt der Arbeitskreis „Bramsche in Worten“ in seinem Band über die Große Straße. „Ohne Bezahlung - noch nicht einmal die Höhe der Entschädigung stand fest - wurde das Haus Ende Oktober 1937 abgebrochen,“ schreibt der Arbeitskreis.

Der Arbeitskreis fand auch damals schon Hinweise auf den möglichen Bau einer Umgehungsstraße, die den Abriss unnötig machen würde. Doch deren Bau und die Einrichtung einer Fußgängerzone, in der der Engpass eine schöne räumliche Wirkung gehabt hätte, kam für die Häuser zu spät. Geblieben ist dafür auf dem aktuellen Foto der freie Blick auf die „Alte Post“, die hinter den beiden Häusern auf dem alten Bild nur mit einem kleinen Stück des Daches zu sehen ist.