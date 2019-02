Mit einem großen Aufgebot sind Feuerwehren und Rettungsdienst nach Hesepe ausgerückt: In der Industriestraße brenne ein Gewerbebetrieb, hieß es. Feuer gefangen hatte allerdings ein Pkw. Foto: Björn Dieckmann

Hesepe. Die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Dienstagmittag zu einem Brand bei einer Autoverwertung in der Industriestraße in Hesepe ausrücken.