Bramsche. Ewald Fisse feiert am heutigen Dienstag, 19. Februar, seinen 80. Geburtstag. Er war Bramsches erster hauptamtlicher Bürgermeister. In seine Amtszeit fielen der Rathaus-Neubau und die Einweihung der Fußgängerzone. Auch der TuS Engter hat dem leidenschaftlichen Fußballer viel zu verdanken.

Mit elf Jahren kam der in Schleptrup aufgewachsene Sohn einer Arbeiterfamilie zum Fußball und zum TuS Engter. Nach 28 Jahren aktiver Laufbahn engagierte er sich im Vorstand, wurde schließlich Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Sportvereins. Mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit "hat alles angefangen", erinnert sich Ewald Fisse, der sich später auch beim AOK-Lauftreff engagierte.

Neben dem Sport entdeckte Fisse die Politik für seine unermüdlichen Aktivitäten. 1971 trat er in die SPD ein, ein Jahr später wurde er in den Stadtrat gewählt, dem er bis zu seiner Pensionierung 2001 angehörte. Als Nachfolger von Lothar Lewandowsky wurde er 1985 zum ehrenamtlichen Bürgermeister von Bramsche gewählt.

Bis 1996 blieb Fisse Bramsches erster Bürger im Ehrenamt, dann sorgte eine Gesetzesänderung in Niedersachsen für eine Zäsur: Der hauptamtliche Bürgermeister wurde eingeführt. Das Gesetz, so hieß es damals, halb im Scherz, halb mit Respekt, sei extra für Fisse gemacht worden. Fisse war nämlich kurz vorher als hauptberuflicher Geschäftsführer der AOK Bramsche in den vorzeitigen Ruhestand gegangen.

Nach der ersten, mit klarer Mehrheit gewonnenen Bürgermeister-Direktwahl wechselte Fisse den Arbeitsplatz vom linken Haseufer, wo die AOK heute noch ihrer Geschäftsstelle hat, zum Rathaus fast direkt gegenüber. Das war damals allerdings nur ein Teil der Verwaltung, die auf mehrere Gebäude verteilt war. Der Neubau mit dem repräsentativen Ratssaal entstand erst in Fisses Amtszeit.

Die Einweihung des neuen Rathauses war folglich einer der Höhepunkte jener Jahre, die Einweihung der Fußgängerzone ein weiterer. Tausende Bramscher waren im November 1987 dabei, als Fisse im historischen Kostüm (rechts) den mittleren Teil der Fußgängerzone offiziell freigab:

Dass Jahre nach dieser Einweihung einer der Kaufleute, der maßgeblich den Widerstand gegen die Fußgängerzone angeführt hatte, zu ihm kam, um sich zu entschuldigen, freut Fisse heute noch. Aus dem politischen Geschäft hat sich der Jubilar mit Ehefrau Erika komplett zurückgezogen, aber wenn einer der 14 Vereine und Verbände ruft, denen die beiden angehören, kommen sie immer noch gern. "Mir hat alles immer viel Spaß gemacht," sagt das Geburtstagskind.