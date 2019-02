Bramsche. Mehrere Fragen zum Hochwasserschutz in Bramsche hat die Fraktion der Grünen im Bramscher Stadtrat. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet am Penter Weg, das die Grünen kritisch sehen. Nach offiziellen Berechnungen leben 1200 Bramscher im Hochwasser-Risikogebiet der Hase.

In der Vergangenheit hat die Stadt Bramsche Millionen in den Hochwasserschutz investiert und sah sich mit dem Hasesee und der Flutmulde eigentlich bestens gegen Hochwasser gewappnet.Wenn die Hase über die Ufer tritt, wird planmäßig der Fußweg vom Damm zum Penter Weg überflutet, das Wasser fließt über diese Flutmulde in den Hasesee. Der Penter Weg ist in Teilen eins mit dem Damm, der die östlich gelegenen Gebiete vor dem Hasewasser schützt.





Damit liege das geplante Baugebiet außerhalb des Überschwemmungsgebietes, stellt Cornelis van den Water klar. Als Tiefbauexperte ist er bei der Stadt Bramsche für den Hochwasserschutz tätig. Berechnungsgrundlage für die gesamte Maßnahme war das HQ100, das sogenannte hundertjährige Hochwasser. Größere Niederschlagsmengen durch den Klimawandel und mehr versiegelte Flächen hätten zur Annahme des „HQ extrem“ geführt. Dabei wird auf ein Hochwasserereignis, wie es statistisch nur alle hundert Jahre vorkommt, noch einmal der Faktor 1,3 aufgeschlagen. Somit liege der Penter Weg nun "innerhalb des Risikogebietes der Hase," erläutert van de Water.



Darauf bezieht sich auch Dieter Sieksmeyer von den Grünen in seiner Anfrage."Wäre anstatt der Auslegung eines Bebauungsplanes mit Kindergarten und Wohnbebauung an dieser Stelle nicht eher die Ausweisung eines Vorbehaltsgebietes für den Hochwasserschutz angezeigt?", will er wissen.

Bei einem Katastrophenhochwasser könnten die fraglichen Flächen nach Berechnungen des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) "zwischen 0 und 50 cm überstaut" werden, heißt es dazu in der Vorlage zum Bebauungsplan. Da die Flächen ohnehin "aufgrund ihrer Höhenlage aufgehöht werden müssten, sei der Fall "beherrschbar und kein Planungshindernis." Konkrete Einzelheiten und Maßnahmen werden im Zuge des Bebauungsplanverfahrens festgesetzt, ergänzt van de Water.

1200 Betroffene

Im Falle eines Katastrophenhochwassers wäre aber nicht nur das mögliche Neubaugebiet am Penter Weg betroffen, auch an anderen Stellen würden die bisherigen Schutzmaßnahmen nicht ausreichen. Rund 1200 Bramscher müssen nach Berechnungen des NLWKN dann damit rechnen, dass ihnen Hasewasser vor die Schwelle schwappt.

Die Frage, wie denen geholfen werden kann, beschäftigt Cornelis van de Water seit 2014. Seitdem ist die „Hochwasserrisikomanagementrichtlinie“ (HWRM-RL) der entscheidende Maßstab. Seit 2017 gehört Bramsche der "Hochwasserpartnerschaft Hase" an, ein Zusammenschluss der beteiligten Behörden und Kommunen, der gemeinsam ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet. Der Entwurf solle im Sommer beim Landkreis vorgestellt werden. Danach seien Informationsveranstaltungen für die Bürger in den Kommunen geplant, teilt van de Water mit.

Abwägung

Dabei gehe es nicht immer um Deichbau, stellt van de Water klar. Hochwasser-Risikomanagement bedeute auch, den für besseren Schutz erforderlichen Aufwand in Relation zu möglichen Schäden zu setzen. „Wenn ich weiß, dass ich in einem Hochwasser-Risiko-Gebiet wohne, dann muss ich eben meinen Öltank besser sichern“, nennt er ein praktisches Beispiel.

Die Anfrage der Grünen zum Hochwasserschutz steht als TOP 18 auf der Tagesordnung der öffentlichen Ausschuss-Sitzung. Sie beginnt am Dienstag, 19. Februar, um 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses.