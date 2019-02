Bramsche. Eine bunte Mischung aus Lesungen, Kreativangeboten und besonderen Veranstaltungen für Kinder wartet ab Mitte März wieder auf die Bramscher Bücherfreunde , wenn es 2019 bereits zum 16. Mal heißt "Nimm dir ein Buch".

In der Tuchmacherstadt ist es schon Tradition: Sobald die Tage ein bisschen länger werden, wird der traditionelle gelb-orange Flyer mit dem Logo des Lesers im gemütlichen Sessel verteilt. Inzwischen wurde der Bücherwurm ein bisschen an die Zeit angepasst. Die Pfeife und das Glas Rotwein sind einem Buch gewichen, dass man auch für einen E-Reader halten könnte. Das Motto "lesen - hören - mitmachen" ist allerdings gleich geblieben und damit auch die bewährte Mischung aus vertrauten Veranstaltungen und einigen innovativen Angeboten.

Zum Start des Literaturprojektes lesen Hille und Hans Hentschel wieder heitere Bilderbuchgeschichten aus ihren reichen Sammlung. Es dürfte eine der letzten Lesungen mit dem Superintendenten sein, der im Sommer in den Ruhestand geht.

Wie Lego am Computer

An ein jugendliches Publikum, besser gesagt für die Altersgruppe von 10 bis 14 Jahren wendet sich die "Minecraft Kreativwerkstatt". "Das ist wie Lego am Computer" fasst Büchereileiter Günter Nannen das Wesen des Spiels für alle Unkundigen kurz zusammen. Am 16. März möchten die Organisatoren damit digitale und analoge Welt der Geschichten zusammenführen. Im Kindertreff Meyerei können die jungen Minecraft-Fans nun ihre Lieblingsbücher oder -geschichten an Laptop oder PC Gestalt annehmen lassen. "Wir würden so etwas gern auch im Rahmen des Ferienspasses anbieten und einen Einstieg in die digitale Pädagogik" erreichen, meint Nannen". Sabine Rehse vom Universum e.V. verspricht sich davon eine Anregung der Fantasie und Förderung der Kreativität.

Tradition hat dagegen der Bramscher Lesespaziergang, der immer wieder "andere Ecken der Stadt" (Nannen) in den Fokus nimmt. Diesmal sind am 19. März das Autohaus Timmer, die Impuls-Werkstatt der HpH, das Haus Börgen mit der Kanzlei Hünefeld und Hein sowie das Atelier von Gabriele und Jürgen Waruschewski Segschneider and er Bahnhofstraße dabei. Auch in Engter machen sich wieder die Bücherfreunde wieder zum Lesespaziergang auf. Am 10. April geht es vom Treffpunkt Kulturwerkstatt zur Naturheilpraxis von Sonja Gericke-Baar, von dort zu Elektro Borgerding und schließlich zum Salon "Die Friseure".

An Motiven Michael Endes orientiert sich die Geschichte von "Jim Knopf und der fliegende Teppich", zu der Kinder ab vier Jahren am 21. März in die Alte Webschule eingeladen sind. Es liest Karin Bormann, dazu illustrieren auf der Leinwand farbenprächtige Bilder die Erzählungen um den Teppich von König Alfons dem Viertel-vor-Zwölften zu sehen. Ebenfalls für die Kleinsten kommt am 5. April das Puppentheater Fundulus mit dem Stück "Däumeline" nach Bramsche.

Einen großen Raum im Literaturprojekt nehmen Lesungen mit Autoren regional angehauchter Krimis ein. Am 21. März liest Melanie Jungk in der Stadtbücherei aus ihrem neuen Fürstenau-Krimi "Morgengrauenkiller". Der Osnabrücker Medienhistoriker und Journalist Harald Keller stellt dort seinen neuen Roman "Rendezvous mit dem Ropenkerl" vor.

Anzeige Anzeige

Genau eine Woche später führt Eva Almstädt die Krimiliebhaber an die Ostsee, genauer nach Lübeck, wo sich Ermittlerin Pia Korittki mit dem Verschwinden einer Gruppenleiterin aus einer Jugendherberge und einer von Jugendlichen gefundenen verbrannten Hand auseinandersetzen muss.

Kathrin Heinrichs präsentiert am 29. März in der Lappenstuhler Thomaskapelle bei der "Kabarettistischen Lesung" ihre typische Mischung aus Spannung und Witz. "Sie liest, als würde man einem Hörspiel lauschen -und unterhält zwischen den Lesehäppchen mit kabarettistischen Plaudereien" heißt es in der Ankündigung der durch ihre Sauerlandkrimis bekannt gewordenen Autorin.

Schon Selbstläufer im "Nimm dir ein Buch"-Programm sind der Filmdreh für Kinder unter dem Titel "Im Buchladen nach Ladenschluss" am 23. März bei Thalia in Bramsche, ehemals Gottlieb, und dieLesenacht in der Stadtbücherei am 5. April. Der Journalist und Autor Ocke Bandixen liest aus seinem Buch "Der Wunderstürmer - Ups. Ich habe einen Fußballstar gekauft". "Wir wollen auch mal was für die Jungs anbieten", meint Günter Nannen.

Wer gern bastelt, ist am 28. März in den Bramscher Bahnhof eingeladen, bunte Notizblöcke zu fertigen. Imim Tuchmacher-Museum heißt es am 9. April "Traumkissen nähen und einer Geschichte lauschen". Kinder ab neun Jahren nähen aus bunten Stoffen ein Kissen, das mit Wolle aus der Museumsproduktion gefüllt wird und eine kleine Tasche hat für Geschichten und Geheimnisse.

Für Kinoliebhaber

Cineasten sollten sich den 31. März merken. Dann wird im Universum Filmtheater der Film "Frühes Versprechen" zu sehen sein, der das außergewöhnliche Leben des französischen Schriftstellers, Regisseurs und Diplomaten Romain Gary zum Thema hat.

Die Neuheiten der Leipziger Buchmesse stellen Anne Mailänder und ihr Team am 25. April am 25. April unter dem Thema "Ein Abend im Buchladen am Münsterplatz" vor.

Mehr darum, selbst zu schreiben, als die Werke Anderer zu lesen, geht es bei der letzten Veranstaltung der Reihe. Am 8. Mai können die "Bramscher Presse Kids" ausprobieren, wie es ist, selbst einen Zeitungsbricht zu verfassen. Gesucht werden Kinder, die im Sommer verschiedenen Ferienspaß-Aktionen begleiten und arüber schreiben möchten. Zu Beginn besuchen die Kinder die Redaktion der Bramscher Nachrichten, um zu sehen, wie Zeitungsjournalismus funktioniert.

Unterstützt wird das Literaturprojekt auch in diesem Jahr wieder von der Kreissparkasse Bersenbrück und den Stadtwerken Bramsche.