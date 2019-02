Bramsche. Zu einem Konzert in der St. Johannis-Kirche Gartenstadt war am Sonntagnachmittag der Matthäus-Chor aus Osnabrück nach Bramsche angereist. Das Repertoire des gemischten Chores unter der Leitung von Kai Lünnemann, in Bramsche auch als Leiter der Greselius-Bigband aktiv, reichte von Psalmvertonungen über Beethoven bis hin zum Musical.

Eine lockere Chorgemeinschaft betrat da die Kirche. Anders als sonst gewohnt, ließen die rund 80 Sängerinnen und Sängern nicht erst das Publikum vollständig Platz nehmen und zur Ruhe kommen, bevor der zur Bühne umfunktionierte Altarraum betreten wurde. Vielmehr tröpfelten die Chormitglieder mit den zuletzt ankommenden Besuchern in das Kirchenschiff und stellten sich unter Verzicht auf jeglichen Habitus ganz unprätentiös auf.



Umso deutlicher zeigte der Matthäus-Chor dann aber bereits beim ersten Titel, was in ihm steckt. Intensität im Ausdruck sowie ein voluminöses Klangbild sind die Stärken dieses etwas anderen Kirchenchores aus Osnabrück. Das Publikum bekam die frischen Ergebnisse eines Chorwochenendes zu hören. Vom E-Piano aus leitete Kai Lünnemann das Geschehen. Was auch bedeutete, dass der Chor weitestgehend ohne Dirigent im klassischen Sinne das Programm erfolgreich durchzog, so eingespielt präsentierte sich die Chorgemeinschaft.

Das breit angelegte Repertoire war aus Stücken zusammengesetzt, deren Herkunftsorte von Afrika bis hinauf nach Irland reichten. Immer Musik mit geistlichen Inhalten, doch diese in aller Regel aus der Gegenwart und vom Charakter her frisch und unverstaubt, das war die Spezialität des Matthäus-Chores an diesem Nachmittag. Zwar schimmerte mal ein Beethoven durch, war dann aber wohlverpackt in zeitgenössische Melodiefolgen, die ihn schwungvoll verfremdeten und mit viel Verve vorgetragen wurden.

Großes Repertoire

Doch der Chor konnte natürlich mehr als ein eindrucksvolles Forte. Das Friedenslied von Michael Schmoll „Suche Frieden“ zeigte ihn von seiner ruhigeren Seite, doch nicht weniger akzentuiert im Ausdruck. Die Adaption von Andrew Lloyd Webbers "Jesus Christ Superstar" gehörte zum experimentellen Anteil des Konzertes. Hier waren rasche Wechsel von Bekanntem und so nicht Gewohntem zu vernehmen. Auch mit schönen Soli für die Männerstimmen versehen, denen sich stellenweise die Frauenstimmen hinzukommend unterordneten. Etwas zu probieren, was sonst nicht dem normalen Gottesdienstrepertoire entspricht, das wurde am Chorwochenende intensiv betrieben.

„Stell dir vor“, eine Komposition aus der Gegenwart, beschrieb eine Welt ohne Angst und Eifersucht, dafür mit Frieden, Gerechtigkeit, Lachen und Verständnis. Gospel in fröhlicher, energiegeladener Form, auch dieses Genre beherrschte der Matthäus-Chor.

Insgesamt nutzten die Sängerinnen und Sänger ihr stimmliches Potenzial in seiner ganzen Bandbreite voll aus. Voluminöse Frauenstimmen trafen auf Männerstimmen, die, trotz rein anzahlmäßiger Unterlegenheit keinesfalls untergingen.

Das Publikum hörte besinnliche und mitnehmend frohstimmende Titel von einer besseren Welt, von Gottesehrfurcht und Hoffnung. Mal in Deutsch, aber ebenso auf Englisch. Die geistlichen Stücke erhielten zudem eine Extraportion Pfiff und Dynamik. Zu hören war ein Konzert stets reich an guter Laune und fern von überlastig bedeutungsschwerem Gotteslob.

Kirchenmusik einmal etwas anders: Wie das geht, das zeigte der Matthäus-Chor am Sonntagnachmittag in einer sehr gefallenden Art und Weise.