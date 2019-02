Bramsche. Gleich vier Live-Konzerte gibt es am Samstag, 23. Februar 2019 in Bramsche. Musikfreunde haben also die freie Auswahl.

Aquarena

Das Bramscher Kneipenkulturprogramm macht Station in der „Aquarena“ im Hasebad: Dort tritt am Samstag das Osnabrücker Duo Meemken und Lanwert auf. Wie schon im vergangenen Jahr wollen die beiden Musiker Gunnar Meemken und Carsten Lanwert mit akustisch vorgetragenen Coverversionen bekannter Rock-Songs punkten. Beginn an der Malgartener Straße ist um 20 Uhr.

Alte Webschule

„Harter Rockcover, vier Männer und jede Menge rheumafreier Spaß“, so heißt es in der Ankündigung für „Altmetall“, die am Samstag in der Alten Webschule zu Gast sind: Manuel Geers, Dieter Krägeloh, Uwe Uecker und Michael Springer haben sich zusammengeschlossen, um ihre Leidenschaft für harte Rockmusik in einer Band zu bündeln.



Was ursprünglich nur als Aushilfsbesetzung aus unterschiedlichen Bands zusammengewürfelt wurde, schweißte sich dann nach kurzer Zeit zu einer eigenständigen Band zusammen. Die „Altmetaller“ eint die Vorliebe für härtere Rockmusik.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Eintritt: 5 Euro. Altmetall spenden die gesamten Eintrittseinnahmen an Leukin, einen Verein zur Hilfe leukämieerkrankter Kinder.





Rebano

„Dear Joe“ stammen aus Schweden – und legen nun zum zweiten Mal während einer Tournee einen Zwischenstopp in Bramsche ein. Am 23. Februar ab 21 Uhr spielen sie erneut im „Rebano“ an der Lindenstraße. Indiepop und Folk mit elektronischen Elementen stehen dann auf dem Programm.

DGA Achmer

Last but not least wird es hart und laut bei Heavy Metal Thunder 2019 in der Dorfgemeinschaftsanlage (DGA) Achmer. Allerdings ist die Veranstaltung schon seit längerer Zeit ausverkauft. Auftreten werden hier die Dirty Deeds, Blizzard of OZZ und Powertool.

Konzerte in dieser Zahl gibt es nur selten in Bramsche. „So wie wir hatten wahrscheinlich auch die anderen Veranstalter keine große Wahl bei den Terminen“, schätzt Rebano-Wirt Axel Koch: Dear Joe habe nur genau an diesem Tag Zeit gehabt für ein Konzert in Bramsche. „Das wollten wir uns nicht entgehen lassen, weil es tolle Musiker sind“, so Koch. Und seine Frau Resmie hofft, dass die Bramscher sich auf den Weg machen werden, um möglichst viel Musik mitzunehmen: Abgesehen von der DGA in Achmer seien ja alle Konzert-Locations problemlos miteinander zu verbinden.