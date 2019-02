Achmer. Die Dorfgemeinschaftsanlage (DGA) in Achmer wird ab Juli 2019 saniert - unabhängig davon, ob die Stadt Bramsche Fördermittel erhält.

Am 1. Juli 2019 soll die Sanierung der DGA beginnen. Geplant ist, bis Ende März 2020 die Arbeiten abzuschließen. Das Gebäude, das in den späten 1960er-Jahren errichtet wurde, soll in diesem Zeitraum eine Rundumerneuerung im Inneren erhalten: Der Brandschutz wird aktuellen Anforderungen angepasst, die Sporthalle bekommt einen neuen Boden und Prallschutz, die Beheizung und Belüftung werden verändert, sanitäre Anlagen ebenso wie Dachflächen, Fenster und Haustechnik erneuert. In das Erdgeschoss integriert werden soll der Jugendtreff, der derzeit in ein benachbartes Gebäude ausgelagert ist. Der Keller der DGA soll künftig nicht mehr genutzt werden.

Die Stadt Bramsche kalkuliert für diese Arbeiten mit Kosten von 1,3 Millionen Euro. Ob sich dieser finanzielle Aufwand verringern wird, ist noch nicht gewiss: In der jüngsten Sitzung des Ortsrats Achmer berichtete Wolfgang Tangemann als Vertreter der Stadtverwaltung, es gebe noch keine Zusage über Fördermittel, die die Stadt Bramsche beantragt hat. Die Chancen, die Förderung zu erhalten, stünden aber offenbar recht gut.

Die finanzielle Zuwendung – offenbar könnte es um eine Summe von mehreren hunderttausend Euro gehen – war bereits 2017 beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) beantragt worden. Vorgesehen war zudem, die Sanierung der DGA bereits im Sommer 2018 zu beginnen. Weil bis dahin noch kein Entscheid über die Fördermittel möglich war, verschob die Stadt die Baumaßnahme um ein Jahr.

Auf Nachfrage aus dem Ortsrat versicherte Verwaltungsmitarbeiter Tangemann nun, die Sanierung werde "auf jeden Fall" in diesem Jahr angegangen. "Unabhängig davon, ob wir die Fördermittel bekommen", betonte er. Für den Fall, dass die Mittel fließen, kündigte die SPD-Fraktion im Ortsrat bereits an, dass sie weitere Verbesserungsmaßnahmen für die DGA vorschlagen wolle.

Zu klären sei, so merkte dazu Achmers Ortsbürgermeisterin Anke Hennig an, ob das Schützenfest im Juni 2019 denn noch wie vorgesehen an und in der DGA stattfinden könne. Dass dies "ziemlich knapp" vor dem Beginn der Sanierungsarbeiten ist, gab Tangemann zu bedenken. Es könne aber möglich sein, "wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen und sichergestellt ist, dass die Räume zügig wieder hergerichtet werden nach dem Fest." Details sollen nun noch zwischen Schützenverein und dem zuständigen städtischen Gebäudemanagement besprochen werden.

"Wenn das klappt, können wir beim Schützenfest ja eine zünftige Abrissparty feiern", scherzte Hennig. "Abriss? Da sind wir ganz sicher dabei", entgegnete schlagfertig Andreas Quebbemann für die CDU, die sich für einen Neubau der DGA eingesetzt hatte.