Hesepe. Tatsächlich im Amt ist Mareike Keur schon eine Zeit lang. Am Sonntagmorgen erhielt sie in der Christuskirche Hesepe nun auch den geistlichen Segen als neue Leiterin der örtlichen Kindertagesstätte und des Familienzentrums.

In ihrer Predigt knüpfte Pastorin Andrea Wolters an den Bibeltext im siebten Kapitel des Predigers Salomons aus dem Alten Testament an. Darin ging es um die Balance zwischen dem Streben nach Perfektion, an dem man auch zugrunde gehen kann, und gelebter Gottlosigkeit, die den Menschen zum Tor werden lässt. „Es geht nicht immer darum, allzu gerecht und allzu weise zu sein. Man muss sich nicht abquälen, um vollkommen oder perfekt zu sein. Wer allzu perfekt sein will, geht vielleicht seiner Umgebung auf die Nerven und richtet auch Schaden an“, fasste Wolters die Bibelstelle zusammen.

Sei nicht allzu gottlos, doch sei auch kein Tor, so empfehle die Bibel den Mittelweg zwischen den beiden Polen. Denn ohne Rücksicht auf Gott zu leben sei ein verhängnisvoller Fehler. Schlussendlich würde es darum gehen, „unsere Mitmenschen zu lieben und dort nicht knausrig zu sein. Gottesfurcht ist der Schlüssel für ein gutes Leben. Dabei geht es aber um Ehrfurcht und Respekt und nicht um Angst“, so Wolters weiter.

An Mareike Keur gerichtet meinte die Pastorin: „Als Kitaleiterin ist Ihnen viel anvertraut. Von einem guten Start ins Leben hängt viel ab. Ihre Entscheidungen betreffen das Leben der Familien sehr direkt, und auch Ihre Mitarbeiterinnen sind auf Sie angewiesen. Frei von Angst sollen Sie die Familien hier in Hesepe lieben“.

Vor dem Ende des Gottesdienstes gab es dann noch eine Überraschung. Plötzlich erklang zunächst vereinzelt, dann mit immer mehr Stimmen aus den Kirchenbänken heraus der Gospel „Oh happy Day“. Es waren die Kolleginnen aus der Kindertagesstätte, die schließlich im Altarraum das Lied für ihre neue Leiterin beendeten und sie mit einem Goldpapierschnipselregen feierten.

Blumen von Sabine Stein

Beim anschließenden Empfang gab es zunächst Grüße per Blumenstrauß von Sabine Stein, der Vorgängerin von Mareike Keur, sowie vom neuen Träger der Kita, dem evangelischen Kirchenkreis Bramsche, übermittelt durch Siri Wolff, der pädagogischen Geschäftsführerin der Kirchenkreiskitas.

„Sie haben das Schiff gut auf Kurs gehalten und wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht“, so eröffnete Heiner Pahlmann sein Grußwort. "Die Kita in Hesepe hat sich gut entwickelt und was da noch weiter kommen wird, wird man sehen“, setzte der Bürgermeister seinen Redebeitrag fort. „Ich bin mir sicher, dass Sie der Kita Ihren Stempel aufdrücken werden und die Kita weiter entwickeln, wie es angemessen ist. Ich bin zuversichtlich, dass es gut weiter geht“, unterstrich Pahlmann die Tragfähigkeit der Beziehungen zwischen Verwaltung und Kindergarten. Ortsbürgermeister Horst Sievert freute sich ebenfalls „über den nahtlosen Übergang im Kindergarten“ und versicherte, dass der Ortsrat immer ein offenes Ohr für die Kita habe.

Weitere Glückwünsche vom Kollegium der Grundschule mit einem Kirschbaum sowie von den Bramscher Kindergärten, dem Trägerverbund sowie nochmals vom großen Team der Kita beendeten den offiziellen Teil der Amtseinführung von Mareike Keur.

Sie selbst war es schließlich, die mit den Worten „ich freue mich auf die neuen Häfen, die wir ansteuern werden – und los geht’s“ den Weg an das Buffet freigab.