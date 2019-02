Bramsche. Insgesamt 388 Urkunden über erfolgreich absolvierte Prüfungen zum Sportabzeichen hat der TuS Bramsche am Samstag überreicht.

Zum erstem Mal nach sechs Jahren mit durchgehend deutlichen Steigerungsraten wurden in der Mensa der Haupt- und Realschule wieder weniger Sportabzeichen übergeben, als in den vergangenen Jahren: 340 Abzeichen für Jugendliche und 48 bei den Erwachsenen lautete das Ergebnis der Saison. Insgesamt also 388 Prüfungsurkunden nebst Nadeln händigten Marc Remme und Oliver Brauer aus. Sieben Jubilare, die mindestens zehn bis zu 50 Mal an den Prüfungen teilgenommen hatten, gab es außerdem bei dieser Sportabzeichenübergabe zu feiern.





Bei den Jugendlichen waren rund 200 Sportler vertreten, die über die Realschule und das Gymnasium, aber unter der Organisation des TuS Bramsche, das Sportabzeichen erworben hatten. Auch fünf Familien traten 2018 gemeinsam an.

Nach Zugehörigkeit zu den einzelnen Abteilungen des TuS differenziert, waren die Handballer erneut am stärksten vertreten. Es folgten die Fußballer und die Bramscher Feuerwehr, die sich noch vor den Leichtathleten platziert hatte. Die Radsportler, die Ruderer, die Schwimmer und die Turner rundeten die Reihenfolge ab. Auch ein Mitglied der DLRG nahm am Sportabzeichenerwerb des TuS Bramsche teil.

Marion Schulenberg, Bianca Klatka, Reinhard Marek und Thomas Beutler stand als Prüferinnen und Prüfer mit Meterband und Stoppuhr auf dem Sportplatz, um die erreichten Werte zu notieren.