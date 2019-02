Engter. Der TuS Engter hat steigende Mitgliederzahlen. Dementsprechend zufrieden waren die Verantwortlichen des Sportvereins bei der Jahreshauptversammlung, auch wenn eine Erhöhung der Beiträge erforderlich war.

Die auch im vergangenen Jahr wieder gestiegene Mitgliederzahl sowie ein ausgeglichener Haushalt, und dies trotz einer Mehrbelastung von rund 23.000 Euro, ließen nicht nur den Vorsitzende Ralf Korswird bei der Jahreshauptversammlung des TuS Engter im Gasthof Bei der Becke zufrieden sein. Da am Freitag keine Wahlen anstanden, bildeten der Vorstandsbericht sowie die umfangreichen Ehrungen die eindeutigen Schwerpunkte des Abends.

Nach einen Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten in den Abteilungen widmete sich Ralf Korswird den zukünftigen Vorhaben des Vereins. So wird die Sportwerbewoche etwas verschlankt. Verzichtet werden soll auf das Zelt und auf die abendliche Tanzveranstaltung. Bei gutem Wetter ist für den Samstag eine Open-Air-Disco geplant. Die Meisterehrung mit gleichzeitiger Verleihung der Sportabzeichen am Sonntag wird in der Sporthalle stattfinden.

Neu sein wird die Ausrichtung einer Kinderkarneval-Party am 28. Februar 2019, zwischen 16 und 18 Uhr, durch die Fußballjugend in Kooperation mit der Evangelischen Jugend und der Überfachlichen Jugend. Um das Vereinsangebot zu optimieren besteht der Wunsch, einen Anbau an die Sporthalle zu realisieren.

Beitragserhöhung erforderlich

Steigende Kosten für die Tennis- und die Schwimmhalle, die Verbandsabgaben sowie den Steuerberater machen eine Beitragserhöhung zwischen 1,50 Euro für Jugendliche und drei Euro pro Monat für Familien notwendig, mit der dann auch gewährleistet ist, dass die Übungsleiter etwas besser bezahlt werden können. Trotz dieser Erhöhungen liege der TuS Engter aber immer noch deutlich unter den Beiträgen, die in etlichen der umliegenden Vereine entrichtet werden müssen, hieß es in der Versammlung.

Ein weiterer Punkt der Veränderungen ist eine Anpassung der Satzung, mit der es leichter gemacht werden soll, neue Mitglieder für den Vorstand zu gewinnen. Denn wahrscheinlich werden bis auf Ralf Korswird und Detlef Schubert die weiteren Vorstandsmitglieder bei den nächsten Wahlen nicht wieder kandidieren.

Nahezu 60 Namen standen auf der Liste der zu Ehrenden, die Ralf Korswird abzuarbeiten hatte. So wurden in der Gruppe der aktiven Sportler Margit Kroesen, Edith Eckhard und Rosel Garlich für zehn Jahre, Markus Lammers, Klaus Wirl, Dennis Hörnschemeyer, Marc Hörnschemeyer, David Pfänder, Kai Windhorn und Wjatscheslaw Benner für 20, Elke Baumann, Ursula Rauschenbach sowie Karsten Brockmeyer für 30 und Eva-Maria Freund, Hans-Joachim Freund, Jörg Grandt, Horst Marohn, Lothar Bettenbrock sowie Heinz Bockstiegel für 40 Jahre aktive Teilnahme in ihren jeweiligen Abteilungen ausgezeichnet.

Für langjährige Mitgliedschaft erhielten Traute Bädeker, Sven Boller, Catja Endebrock, Dagmar Fischer, Peter Josupeit, Stefan Knop, Uwe Kolhosser, Stefan Renzenbrink, Andreas Rohde, Jürgen Schürkamp, Sabine Schürkamp, Marvin Schürkamp und Gerold Weete für 25, Sandra Becker, Helmut Brockmeyer, Wilhelm Bruning, Agathe Bruning, Wilfried Burow, Hans-Joachim Freund, Eva-Maria Freund, Wolfgang Furche, Wilma Gerlach, Josef Rahenbrock, Torsten Schubert, Andre Schwarz und Mark Schwarz für 40, Walter Bei der Kellen, Hubert Brandtner, Hartmut Brüggemann, Karl-Heinz Heller sowie Hartmut Jünger für 50 und Wilhelm Haker für 60 Jahre im Verein ihre entsprechenden Anerkennungen.

Das seltene Jubiläum einer 70-jährigen Mitgliedschaft feiern Karl-Heinz Möller, Herbert Schnieder und Helmut Stetefeld.