Bramsche. Wie aktiv die gut 360 Mitglieder des Heimat- und Verkehrsvereins Bramsche sind, präsentierten sie jetzt auf ihrer Jahreshauptversammlung.

"Wir können auf ein lebhaftes Jahr zurückblicken" betonte Gerhard Müller beim Blick auf die zahlreichen Aktivitäten des über 130 Jahre alten Vereins. Allein zehn Nachmittagswanderungen, sechs Etappenwanderungen, zwei Fahrradwanderungen, eine Aktiv-Wanderung und eine Seniorenwanderung hätten auf dem Programm gestanden. Zudem sei im Herbst eine Wanderwoche im Harz organisiert worden. Die Studienfahrt führte die Wanderfreunde zum Glockenmuseum, zur Glockengießerei nach Gescher und zum Schloss Raesfeld. Das historische Essen des Vereins und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in der Bramscher Altstadt hätten die Aktivitäten der Heimat- und Verkehrsfreunde abgerundet, so der Vorsitzende vor den gut 60 Mitgliedern, die sich auf den Weg zur Jahreshauptversammlung in die Gaststätte Fasanenkrug gemacht hatten.

Vom ersten Tag an habe sich Karl-Heinz Stock um das Glockenspiel an der Giebelwand des Hauses Mühlenstraße 11 gekümmert. Innenstadtbesucher können sich dabei zwei Mal täglich an jeweils zwei der Jahreszeit angepassten Liedern erfreuen. Jetzt wählte die Vereinsversammlung den engagierten Heimatfreund einstimmig zu ihrem Ehrenmitglied.

Vortrag von Karsten Igel

Historiker Dr. Karsten Igel als Geschäftsführer von „Igel Gartenkultur“ lud die Vereinsmitglieder mit seinem Vortrag "Geschichte im Park - der Hof Igel im Herzen der Osnabrücker Landesgeschichte" nach einem gemeinsamen Grünkohlessen zu einer Zeitreise in die Vergangenheit des Osnabrücker Nordlandes ein. Heute zählt der Hof und Betrieb Igel zu den größten Gartenbaumschulen Deutschlands.

Geschichte und Botanik lasse sich mit Blick auf die Geschichte des im Jahr 1416 erstmalig erwähnten Hofes wunderbar miteinander verknüpfen, so Karsten Igel. Nachdem der Hof im Jahr 1622 an den Rat der Stadt Osnabrück verkauft worden sei, habe sich im Jahr 1648 der Bau des heutigen Bauernhauses angeschlossen. Im Jahr 1834 sei der Hof schließlich aus der Grundherrschaft abgelöst worden, nachdem das Ablösungsgesetz im damaligen Königreich Hannover eingeführt worden sei.

Dezidiert erläuterte der Historiker den Zuhörern verschiedene Urkunden und Tabellen mit Viehzählungen oder Ernteerträgen, um einen Überblick zu den damaligen Lebensverhältnissen zu geben. Immer wieder ließen sich aus den historischen Dokumenten die damalige Landschaftsstruktur, die Grenzverläufe oder die Zahl der Wasser- und Windmühlen bis hin zu den konkreten Nutzungen herauslesen, so Igel.

Mittlerweile habe der Hof Igel ein Ausstellungsprojekt mit vier Einzelausstellungen über elf Jahre zur Osnabrücker Landesgeschichte begonnen. Nachdem in den Jahren 2016 und 2017 die Ausstellung Bauernland Osnabrück gelaufen sei, sei aktuell die Ausstellung Kirchenland Osnabrück bis zum Jahr 2020 zu sehen. Für den Zeitraum von 2021 bis 2023 sei die Aufstellung Burgenland Osnabrück in Vorbereitung. Danach schließe sich das Thema Städteland Osnabrück von 2024 bis 2026 an. Zu den Themen gebe es eine Menge an hochinteressantem Material, so der Historiker.

Anzeige Anzeige

Neues Material sei auch dem Heimat- und Verkehrsverein Bramsche zur Verfügung gestellt worden, berichtete Archivleiter Erich Goltze. Sämtliche Unterlagen des "Historischen Vereins" der Stadt mit zahlreichen Beschreibungen von alten Häusern lägen dem Heimat- und Verkehrsverein jetzt vor. Erneut müssten sie jetzt das Gespräch mit der Stadt Bramsche suchen, betonte Gerhard Müller, denn die Räumlichkeiten des Vereins würden vom Platz her einfach nicht mehr ausreichen, so der Vorsitzende.