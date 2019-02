Achmer. Die neue Fahrbahnführung in der Achmeraner Ortsdurchfahrt hat nicht den gewünschten Effekt gebracht: Noch immer fahren Autofahrer oft zu schnell an der Querungshilfe vorbei. Eine erneute Umgestaltung soll es dennoch nicht geben. Jedoch eine kleine Maßnahme, die Abhilfe schaffen soll.

Um die Überquerung der Kreisstraße 165 zwischen Grenz- und Schulstraße sicherer zu machen, wurde 2018 die Fahrbahn in diesem Bereich verschwenkt und außerdem eine neue, breitere Mittelinsel errichtet. Dies geschah im Zuge von bereits seit Längerem geplanten Sanierungsarbeiten. Durch die Verschwenkung der Fahrbahn sollte erreicht werden, dass Auto- und Lkw-Fahrer automatisch verlangsamen müssen. Doch das funktioniert nicht so wie erhofft: Nach Beobachtungen von Achmeranern fahren Kraftfahrzeuge nach wie vor oft zu schnell in diesem Abschnitt. Auch die Polizei stellte bei einer Geschwindigkeitskontrolle etliche Verstöße fest.

In der jüngsten Sitzung des Ortsrats Achmer berichtete Ortsbürgermeisterin Anke Hennig nun, sie habe sich mit Vertretern des Landkreises zu einem Ortstermin getroffen. Man sei dabei überein gekommen, noch ein zusätzliches Ortseingangs- und ausgangsschild aufzustellen hinter der Querungshilfe in Fahrtrichtung Kreisel Alte Schule. Damit solle deutlich gemacht werden, "dass ab hier, wenn man aus Richtung Ueffeln kommt, Tempo 50 gilt, beziehungsweise bis dahin, wenn man aus dem Ort raus fährt", erklärte Hennig.

Geplant sei zudem, für einen Zeitraum von sechs Wochen eine Geschwindigkeitsanzeige zu installieren, die die angezeigten Daten auch speichere. Die Ergebnisse lägen dann, so Hennig, bis zur nächsten Ortsrats-Sitzung im Mai vor. "Dann können wir eventuell diskutieren, ob es sinnvoll ist, so ein Messgerät dauerhaft anzubringen", blickte die Ortsbürgermeisterin voraus.