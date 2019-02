Bramsche. Nachtbus, Baugebiete, Straßenausbaubeiträge und anderes mehr: Der Bramscher Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat sich für seine Sitzung am Dienstag, 19. Februar, viel vorgenommen.

Im Fall des Nachtbusses, der jeweils dreimal in der Nacht von Freitag auf Samstag nach Osnabrück und zurück fährt, berät der Ausschuss über die Verlängerung dieses Angebotes, das jährlich rund 25.000 Euro kostet. Das Jugendparlament wird dazu in der Sitzung eine Stellungnahme abgeben.

Einige Brisanz verspricht die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 171 Campingplatz Kalkriese. "Die Verwaltung beabsichtigt nicht, den Gremien vorzuschlagen, die ungenehmigten Baumaßnahmen nachträglich zu legalisieren," lautet hier ein Schlüsselsatz der Vorlage.

Anträge und Anfragen von Parteien stehen auch in ungewöhnlich großer Zahl auf der Tagesordnung. Die SPD hat einige Detailfragen zur Berücksichtigung des Radverkehrs im Verkehrsentwicklungsplan und möchte außerdem eine "Analyse der städtischen Wohnsituation" zum Thema einer gesonderten Ausschusssitzung machen.

Die CDU stellt den Antrag, die Straßenausbaubeitragssatzung abzuschaffen.Danach soll dann ein Straßenausbauprogramm für Bramsche aufgelegt werden, fordert die CDU in einem zweiten Schritt.

Für die Grünen hat Ratsherr Dieter Sieksmeyer Fragen zum Hochwasserriskomanagement der Stadt gestellt und nimmt dabei besonders Bezug auf die Pläne für ein Baugebiet am Penter Weg. Außerdem will Sieksmeyer Auskunft über den städtischen Wohnungsbestand bekommen.

Die Sitzung beginnt am Dienstag, 19. Februar, um 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses.Zu Beginn und am Ende der Sitzung ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

