Achmer. Der Grünegräser Weg in Achmer soll 2019 zwischen den Einmündungen "Auf dem Vogelbaum" und "Kleebreede" ausgebaut werden. Doch Anlieger sind dagegen, das Vorhaben zum jetzigen Zeitpunkt durchzuführen. Ihre Gründe trugen sie in einer Ortsrats-Sitzung vor.

Es war ungewöhnlich voll am Donnerstagabend in der Kita "Auf dem Vogelbaum", wo die Sitzung des Ortsrats Achmer dieses Mal stattfand: Zahlreiche Anlieger des Achmeraner Abschnitts vom Grünegräser Weg waren gekommen, um ihren Unmut über den geplanten Ausbau ihrer Straße zu äußern.

In einem Schreiben an die Stadt Bramsche hatte Anlieger Dieter Pradel bereits dargelegt, dass laut einer Befragung über 70 Prozent der Betroffenen einen Ausbau der Straße "zum jetzigen Zeitpunkt" ablehnen. Grund seien, so erläuterte er nun auch in der Ortsrats-Sitzung, die zu erwartenden hohen Kosten angesichts des derzeitigen Booms in der Baubranche. Man gehe von 25 bis 30 Euro pro Quadratmeter für die betroffenen Anlieger aus – beim bereits ausgebauten Abschnitt ab Kleebreede wurden noch 15 Euro erhoben. Pradel war zudem der Auffassung, die Anlieger würden mit 90 Prozent über Gebühr an den Kosten beteiligt: Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg sei eine Kostenbeteiligung für Haupterschließungsstraßen mit 40 bis 50 Prozent anzusetzen. Günter Bergmeier, ebenfalls Anlieger am Grünegräser Weg, ergänzte dazu, in anderen, meist CDU-geführten Regionen seien Straßenausbaubeiträge längst abgeschafft. Eine entsprechende Initiative gebe es nun ja auch in Bramsche.

Beiträge bei Erstausbau zwingend



Zu letzterem Punkt entgegnete zunächst Wolfgang Tangemann, Mitarbeiter der Bauverwaltung, dass es sich am Grünegräser Weg um einen Erstausbau handele. Dafür seien die Anlieger laut Baugesetzbuch zwingend mit 90 Prozent zu beteiligen. "Da haben wir keinen Spielraum", betonte Tangemann. Straßenausbaubeiträge wiederum würden beispielsweise für Sanierungsmaßnahmen erhoben, erläuterte Tangemann weiter. CDU-Ortsratsmitglied Andreas Quebbemann fügte hinzu, seine Partei habe in Bramsche nur die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gefordert. "Es geht uns darum, dass ein Anlieger für seine Straße nur ein Mal zahlen muss, nämlich für den Erstausbau, aber eben nicht für spätere Sanierungen."

Dennis Kaden (SPD), bis Anfang 2018 noch Ortsbürgermeister von Achmer, erklärte zu der Frage Pradels und weiterer Anlieger, warum denn gerade jetzt solch ein Druck gemacht werde, den Grünegräser Weg auszubauen: "Wir setzen uns bereits seit 2015 für einen Ausbau ein, weil die Straße viel befahren ist, aber es an der Sicherheit insbeondere für Schulkinder mangelt." Entsprechende Rückmeldungen habe es auch immer wieder von Anwohnern aus den Hemke-Baugebieten gegeben. Der Ortsrat habe es deshalb begrüßt, dass nun für 2019 das Vorhaben vorgesehen sei, nachdem es vom Stadtrat mehrfach verschoben worden war.

Die Maßnahme jetzt erneut zu verschieben, sah auch Andreas Quebbemann skeptisch. "Wenn wir das jetzt tun, sprechen wir über fünf, sechs, sieben Jahre. Denn die Preise werden erstmal hoch bleiben", meinte er. Ob die Kosten gegenwärtig tatsächlich die von den Anliegern befürchteten 30 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche erreichen, daran zweifelte Verwaltungsmitarbeiter Wolfgang Tangemann. "Genaueres wissen wir aber erst, wenn uns Angebote auf unsere Ausschreibung vorliegen", so Tangemann weiter. Am 14. März ist ein Info-Termin für die Anlieger geplant, "dann werden wir die Kosten wesentlich genauer benennen können." Seien die Angebote deutlich teurer als geplant, würde die Maßnahme womöglich auch verschoben. Tangemann wies darauf hin, dass ansonsten auch Vereinbarungen mit der Stadt möglich seien, die Anliegerbeiträge zu stunden oder in Raten zu zahlen.

Anlieger bleiben unzufrieden

Die Anlieger zeigten sich mit diesen Erklärungen nicht zufrieden. Dass die Straße nun ausgebaut werden soll, obwohl das Gebiet Hemke III noch nicht komplett bebaut ist, leuchtete einigen nicht ein. Ob es sich überhaupt um einen Erstausbau handele, wo die Straße in der jetzigen Form doch schon seit Jahrzehnten bestehe, fragten andere. Und einige, wie Günter Bergmeier, kritisierten, die Stadt habe beim Grundstückskauf zwar darauf hingewiesen, dass noch die Beiträge für die Ersterschließung der Straße erhoben würden. Aber: "In meinem Fall war das schon 1994. Da empfahl man mir, 7500 D-Mark dafür einzuplanen. Heute reden wir über die fünffache Summe. Da fühlt man sich doch ganz schön verschaukelt", so Bergmeier.

Anliegerbeiträge: Stundung, Ratenzahlung, Erlass Anliegerbeiträge können gestundet oder in Raten gezahlt sowie im Extremfall auch erlassen werden. Die Voraussetzungen dafür hat die Stadt Bramsche auf Anfrage mitgeteilt: Stundung: Durch die Stundung wird Fälligkeit des Beitrags hinausgeschoben. Der Beitrag kann also insgesamt später gezahlt werden oder in Raten. Die Dauer der Stundung soll grundsätzlich einen Zeitraum von 4 Jahren nicht überschreiten. Wenn doch, müsste der Anspruch durch Eintragung einer Grundschuld gesichert werden. Die Zinsen betragen nach § 238 Abgabenordnung (AO) für jeden Monat 0,5 Prozent. Auf die Zinsen kann jedoch ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn ihre Erhebung nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre. Die Stundung ist nur zu gewähren, wenn die Zahlung zur normalen Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde. Erhebliche Härte bedeutet, der Schuldner hat ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten. Das kann sich daraus ergeben, dass sich der Beitragspflichtige auf die Erfüllung des Anspruchs nicht rechtzeitig vorbereiten konnte oder er sich augenblicklich in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet. Der Antragsteller hat das nachzuweisen. Aber: "Die Stadt ist keine Bank!", heißt es. Der Schuldner muss erforderlichenfalls vorhandene Wertpapiere veräußern oder Bankkredite in Anspruch nehmen, sofern die Zinsbelastung zumutbar ist. Erlass: Der Schuldner kann ganz oder teilweise von der Zahlung des Beitrags freigestellt werden. Voraussetzung: Die Einziehung der Forderung wäre nach Lage des Einzelfalls unbillig. Der Schuldner muss erlassbedürftig sein. Erlassbedürftigkeit ist bei Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz anzunehmen. Das ist der Fall, wenn ohne Erlass der notwendige Lebensunterhalt (Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Behandlung, Aufwendung für Ausbildung, notwendiger Hausrat, erforderliche Gegenstände des täglichen Lebens) nicht mehr bestritten werden kann. Aber nur vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten rechtfertigen noch keinen Erlass. Eine Kreditaufnahme kann zumutbar sein. Verrentung: Eine Verrentung ist speziell für das Erschließungsbeitragsrecht vorgesehen (erstmalige endgültige Herstellung einer Straße). Die Beitragsschuld wird dabei in eine Schuld umgewandelt, die in höchstens 10 Jahren zu entrichten ist. Die Zinsen betragen höchstens 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz (dieser liegt derzeit bei -0,88). In der Praxis kommt das Instrument der Verrentung zum Einsatz, wenn Stundung nicht ausreicht, aber die Voraussetzungen für einen Erlass nicht erfüllt sind.