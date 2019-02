Bramsche. Die Vorteile von Dach- und Fassadenbegrünungen standen jetzt im Mittelpunkt des Gesprächsforums Wirtschaft, zu dem die Stadt Bramsche eingeladen hatte.

"Wir alle haben verstanden, dass wir uns mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen müssen" betonte Bürgermeister Heiner Pahlmann, der jetzt rund 30 Vertreter aus Wirtschaft und Verwaltung im Hotel Surendorff begrüßte. Bei der Stadt Bramsche habe das Thema Klimaschutz Konjunktur, erklärte der Wirtschaftsförderer der Stadtverwaltung, Klaus Sandhaus, der die Veranstaltung moderierte. Die aktuelle Aufstellung des Bebauungsplanes "Eiker Esch" für Gewerbeflächen in Schleptrup habe den Anlass für das Thema des Gesprächsforums gegeben.

Pflanzen auf Dächern und Fassaden würden kühlen, beschatten, Schall adsorbieren und Staub aus der Luft filtern, betonte Prof. Nicole Pfoser von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Zudem werde außen wie innen die Aufenthaltsqualität der Gebäude enorm gesteigert, so die Expertin vom Kompetenzzentrum für Gebäudebegrünung und Stadtklima. Es gebe verschiedene Möglichkeiten des Bewuchses, zum Beispiel die bodengebundene Begrünung mit Efeu oder wildem Wein.

Bewachsene Fassaden hätten den Vorteil, dass im Sommer die Räume verschattet würden und im Winter, wenn das Laub verloren sei, Licht und Sonne in die Räume kämen. Zudem sei es möglich, die Planzen auch wandgebunden anzulegen, oft entstünden wunderschöne grüne Vorhanggebäude mit eigenem Charakter, so Pfoser. Man könne die Flächen mit geringem Aufwand extensiv naturnah begrünen oder intensiv anlegen. Dann seien an die Pflanzenauswahl hohe Ansprüche geknüpft. Auch Moosteppiche für Betonplatten seinen denkbar.



Enten, Graureiher und Libellen zu Besuch

Rund 80 Prozent aller Dachflächen in Deutschland sein extensiv angelegt, dann sei auch die Bewirtschaftung sehr einfach. Die Möglichkeiten seien vielgestaltig, so die Professorin, bis hin zu Gemüseanbau auf dem Dach. Auch Wasserdächer seien denkbar, auf dem Wasser vor dem Abfließen erst noch "spazieren geführt" werde. Häufig kämen dann sogar Enten, Graureiher oder Libellen zu Besuch, wies Pfoser auf eine weitere andere Dimension in Sachen Biodiversität hin. Für die Inhaber der Gebäude sei wesentlich, den Energiebedarf zu minimieren und die Energieversorgung zu optimieren, so dass sich massive Kostenvorteile ergäben. Durch einen geringeren Wärmeverlust könnten je nach Bepflanzung zwischen drei und zehn Prozent des Wärmeaufwandes eingespart werden. Die Verdunstungskälte der Pflanzen beeinflusse das Klima in den Räumen und der Umgebung des Gebäudes positiv . "Technische Verschattung und Begrünung sind in der Wirkung gleich" betonte sie. Auch für Fotovoltaik Anlagen auf Dachbegrünungen ergäben sich Vorteile. "Wir müssen mehr Verdunstung in die Luft kriegen, um auch kleine regionale Niederschläge zu erzeugen" appellierte die Expertin an die Runde. Letztlich bestünde durch die Begrünungen ein idealer Oberflächenschutz für die Gebäude.

Zahlreiche Praxisbeispiele präsentierte Jutta Holtmeyer von der Nürtinger Firma ZinCo. Als technische Fachberaterin und Landschaftsarchitektin begleitet sie zusammen mit Landschaftsplanern und Architekten Baumaßnahmen. Der Mehrwert der Gebäude erhöhe sich deutlich. Dachtechnik und Vegetationstechnik müssten dabei eng aufeinander abgestimmt sein. Dabei stellte sie auch Beispiele aus der Region, von Dachflächen der Waldorfschule Evinghausen bis zur Seniorenresidenz im Bramscher Zentrum vor. Auf diese Art und Weise könne man sich auch im innerstädtischen Bereich einen Garten schaffen. Besonders interessant war für die Unternehmer der Kostenaufwand. Diese Frage könne nicht generell beantwortet werden. Es komme immer auf das individuelle Projekt an, unterstrich Birgit Koormann vom Belmer Unternehmen Gartenwerk Dukat.

"Kleine Expo" geplant

Einen kurzen Überblick zu den Aktivitäten der Wirtschaftsförderung der Stadt Bramsche bot Klaus Sandhaus. Unter anderem bewege das Thema Fachkräftesicherung die Firmen ebenso wie die Stadt, zahlreiche Angebote und Projekte seien daraus entstanden. Zudem plane die Stadt am 8. September eine "kleine Expo", bei denen die Angebote der Firmen und die Entwicklungsmöglichkeiten in den Gewerbegebieten von Enter und Schleptrup gezeigt würden. "Eine Stadt wie Bramsche muss aufpassen, dass der Ortskern funktioniert" daher seien aktuelle Ziele, die Beleuchtung auch an Privatgebäuden, die Möblierung der Stadt zu begleiten sowie ein Webportal zu schalten. Die Vermarktung der Gewerbeflächen laufe gut. Mehrere Gewerbegebiete sein bereits nahezu vollständig vermarktet und im Gewerbegebiet "Eiker Esch", aus dessen Planung ja auch der Impuls für die Veranstaltung komme, beginne in diesem Jahr die Erschließung.