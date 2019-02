Bramsche. Keine Angst vorm Brexit: Der Bramscher Partnerschaftsverein fährt vom 5. bis 13. Juli in die englische Partnerstadt Todmorden. Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Dabei gäbe es wirklich einige Unwägbarkeiten, sollte Ende März Großbritannien tatsächlich ohne Regelung die EU verlassen, wissen Silke Lewandowsky und Sabine Winkelmann als Organisatorinnen der Fahrt. Wie entwickelt sich das englischen Pfund? Wie wirkt sich das auf die Einreiseformalitäten aus? Diese und andere Fragen hätten die 28 Bramscher, die sic bisher schon angemeldet haben, aber nicht abgeschreckt. "Höchstens mal im Scherz" sei der Brexit erwähnt worden, berichten sie.

Ganz ernsthaft sehen es die Vertreterinnen des Partnerschaftsereins und auch die Mitfahrer als wichtig an, gerade in diesen Zeiten ein Zeichen der Verbundenheit durch den Besuch zu senden."Diese persönliche Ebene, die wir bei unseren Besuchen pflegen, ist jetzt besonders wichtig," findet Sabine Winkelmann. Das sei ja auch der "Grundgedanke des Town Twinnings," ergänzt Silke Lewandowsky.

Mit Bus und Fähre

Das Programm für den Austausch im 41. Jahr der Städtepartnerschaft sieht wie gehabt die Anreise mit Bus und Fähre vor. Auf dem Hinweg geht es über Rotterdamm und Hull nach Todmorden. Dort sind die Bramscher in Gastfamilien untergebracht. Der Todmordener Partnerschaftsverein organisiert Ausflüge, unter anderem nach Liverpool, Skipton und Harrogate.

Am Donnerstag,11. Juli, reist die Gruppe weiter nach Newcastle, wo eine Stadtführung gebucht ist. Am Freitag ist dann Zeit zur freien Verfügung, bis die Gruppe am Abend auf die Fähre nach Amsterdam geht. In Bramsche werden die Reisenden am Samstagnachmittag zurückerwartet.

Die Reise kostet 585 Euro für Erwachsene und 555 Euro für Kinder, und zwar unabhängig vom Brexit, wie Silke Lewandowsky betont. Sollte allerdings ab April 2019 ein Visum für Englandreisen erforderlich sein, müssen diese Kosten von den Reiseteilnehmern getragen werden.

Anmeldungen

Anmeldungen nimmt die Geschäftsführerin des Partnerschaftsvereins, Manuela Hintz, entgegen,die auch weitere Frage beantwortet. Sie ist bei der Stadt Bramsche unter Tel. 05461/83153, info@staedtepartnerschaften-ev-bramsche.de, erreichbar.