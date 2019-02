Bramsche. Auf dem Weg zur anvisierten Meisterschaft und dem erhofften Aufstieg wartet auf die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche am Samstag, 16. Februar 2019, um 19.15 Uhr das vorletzte Heimspiel der Saison 2018/19gegen die Reserve des Oldenburger TB. Der Tabellenführer trifft dabei auf den Tabellenneunten.

An der Tabellenspitze ziehen die Red Devils momentan einsam ihre Kreise. Nach zwölf Siegen aus 13 Spielen möchte man das zumindest meinen. Da die Verfolger vom TSV Quakenbrück (8/3) allerdings zwei Spiele weniger auf dem Konto haben, und das Derby im Artland für den TuS noch aussteht, dürfen sich die Schützlinge von Headcoach Roland Senger ihrer Sache aber noch nicht zu sicher sein. Ein Fehltritt würde das Meisterschaftsrennen sofort wieder richtig spannend machen.

Wer läuft für OTB auf?

Auf dem Papier ist Bramsche auch gegen Oldenburg der haushohe Favorit. Die Gäste sind allerdings eine der Zweitvertretungen, bei denen man sich nie sicher sein kann, wer letztendlich auflaufen wird. Nach einem schwachen Saisonstart ist der OTB in den vergangenen Wochen stärker geworden und hat die Möglichkeit genutzt, von seinem großen Spielerreservoire Gebrauch zu machen. Stattliche 19 Akteure haben für Oldenburg in dieser Saison bereits Körbe erzielt. Im Vergleich: Bei Bramsche sind es zwölf.

Die Gäste konnten nach der Weihnachtspause zwei ihrer vier Spiele gewinnen und ihre Bilanz (vier Siege, neun Niederlagen) insofern verbessern, dass der Vorsprung zum Tabellenletzten (TK Hannover, 1/12) mittlerweile deutlich ist. Im Bestreben, den Abstieg zu verhindern, hat Oldenburg die nötige „Schippe“ draufgelegt.

TuS ist klarer Favorit

In wie weit sich diese Leistungssteigerung auch in der Bramscher IGS-Sporthalle bemerkbar machen wird, muss man sehen. Der TuS macht in den vergangenen Wochen einen so stabilen Eindruck, dass Oldenburgs zurückliegende Erfolge (zwei Siege gegen den TK Hannover binnen vier Wochen) den Hasestädtern keine große Angst einjagen sollten.

Personell stehen bei den Red Devils hinter Aufbauspieler Jan Philipp Seitz (Fußverletzung) und Flügelspieler Blanchard Obiango (Wadenprobleme) kleine Fragezeichen. „Ob die beiden spielen, entscheiden wir kurzfristig. Im Saisonendspurt wollen wir kein Risiko eingehen“, stellt TuS-Coach Roland Senger klar.

„Eventuell wird Oldenburg mit einigen personellen Verstärkungen zu uns kommen. Dennoch ist das für uns eine Pflichtaufgabe, bevor die entscheidenden Spiele in Braunschweig, in Quakenbrück und in Wolfenbüttel auf uns warten“, sagt TuS-Trainer Roland Senger vor dem Heimspiel seiner Mannschaft. „Wir müssen konzentriert zu Werke gehen und wollen schönen Basketball spielen.“