Lappenstuhl. Friedrich Kühnel ist Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung und als solcher bekannt in der Region. Nun hat ihm die Telekom ungefragt eine neue Mailadresse eingerichtet – und nichts geht mehr.

Seit 33 Jahren berät der Lappenstuhler ehrenamtlich Versicherte in allen Fragen rund um die Rente. Mittlerweile ist er selbst im Ruhestand, aber seine Beratertätigkeit hat er deshalb noch längst nicht aufgegeben. Ein paar Minuten mit Kühnel in der Bramscher Fußgängerzone zeigen, wie viele Menschen er bei seiner Tätigkeit inzwischen kennengelernt hat. Hier sprechen ihn die "Kunden" direkt an. Meist vereinbaren sie aber telefonisch einen Termin oder immer häufiger per Mail. Auch die Informationen von der Deutschen Rentenversicherung erhielt er bislang auf diesem Weg. Bis zum Samstag, 9. Februar 2019. Dann hatte er plötzlich ein Problem.

"Montag ging nichts mehr"

"Samstag hat noch alles funktioniert. Sonntag habe ich nicht in mein Mailfach geguckt. Montag ging auf einmal nichts mehr", erzählt Kühnel. Offenbar automatisch hatte sich seine E-Mail-Adresse geändert. Im Senderfeld heißt es jetzt 'friedrichkuehnel1@t-online.de', statt wie seit Jahren 'friedrichkuehnel@t-online.de'. Kühnel holte sich Rat bei einem Bekannten, "der mir beim Computer schon oft geholfen hat". Der schickte zunächst eine Mail an die bekannte Adresse. Sie kam als "unzustellbar" zurück.

Kühnel fragte im Telekom-Shop vor Ort nach Rat, wo man das Problem zwar nicht lösen konnte, ihm aber riet, sich an die Anbieter-Hotline zu wenden. Dort landete er in der Warteschleife. Endlich beschied ihm eine freundliche Dame, sie könne ihm zwar auch nicht helfen. Er solle sich doch an den Telekom-Shop an der Hannoverschen Straße in Osnabrück wenden. Ansonsten empfahl sie ihm den Kauf eines "Internetwächters" zum Preis von 9,95 Euro. Dann könne er in Zukunft eine Nummer anrufen, wo man ihm möglicherweise helfen könne. Kühnel lehnte dankend ab und machte sich auf den Weg nach Osnabrück.



Vor einem Rätsel

"Die Mitarbeiter dort waren sehr freundlich und haben versucht, meine alte Adresse wieder einzurichten", erzählt der Versichertenberater. Vergebens. "Die Adresse ist vergeben", kam die Rückmeldung. "Stimmt ja irgendwie auch. Ist ja meine", sagt Kühnel, der die Sache inzwischen fast mit Galgenhumor nimmt. "Aber warum sind die Mails dann unzustellbar?" Der Osnabrücker Telekom-Mitarbeiter stand, so berichtet Kühnel, inzwischen selbst vor einem Rätsel. "Da kann nur noch die Zentrale in Bonn helfen." Im Beisein seines Kunden wandte er sich umgehend per Mail an den Kundenservice mit der Bitte, sich bei Kühnel telefonisch zu melden,.

Das war zu Anfang der siebten Kalenderwoche 2019. Bis zu deren Ende erhielt Kühnel keinen Rückruf. Auch eine Anfrage unserer Redaktion bei der Telekom-Pressestelle blieb bisher unbeantwortet.

Friedrich Kühnel verzweifelt so langsam. "Das geht doch so nicht weiter. Leute mit Rentenfragen können mich nicht erreichen und ich bekomme keine Infos". Bis sich möglicherweise etwas tut, ist der Versichertenberater nur telefonisch unter 05468 1400 zu erreichen.