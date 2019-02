Bramsche. Die islamische Gemeinde in Bramsche möchte sich in einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen. Am Mittwoch, 20. Februar, sind Ahmet Irmak sowie Zeynep Mercan und Nimet Erdogan zu Gast in der Kornmühle des Tuchmacher-Museums Bramsche.

Die Bramscher Initiative für das Miteinander der Kulturen (BIKU e.V.) möchte mit der Veranstaltungsreihe „Die Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen in Bramsche“ einige Glaubensgemeinschaften vorstellen, die der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt sind.

Im Rahmen der „Stadtgespräche“ steht am Mittwoch, n 20. Februar um 19 Uhr als Auftaktveranstaltung die Präsentation der islamischen Gemeinde auf dem Programm, die im Jahr 2017 ihr neues Domizil am Kanal in Schleptrup bezogen hat. „Ich freue mich sehr, dass sich Ahmet Irmak als Vorsitzender der hiesigen islamischen Gemeinde bereiterklärt hat, über das Leben der Gemeinde und die Aktivitäten am neuen Standort in der ehemaligen Schlatsburg zu berichten“, betont Bramsches Ehrenamtskoordinatorin Maria Stuckenberg, die die Veranstaltung vorbereitet.

Frauen aktiv

Doch nicht nur Ahmet Irmak wird vom Werdegang seiner Gemeinde und dem heutigen Gemeindeleben erzählen, sondern auch zwei Frauen aus den Reihen des „Türkisch-Islamischen Kultur Vereins e.V.“, so die offizielle Bezeichnung, werden berichten und Fragen beantworten. „Zeynep Mercan und Nimet Erdogan engagieren sich im Verein insbesondere in der Frauenarbeit und haben sich gern bereiterklärt, an der Veranstaltung teilzunehmen“, freut sich Maria Stuckenberg.

Stuckenberg hofft auf „viele interessierte Bramscher, die gerne erfahren möchten, wie diese doch große Gruppe von Mitbürgern ihr Gemeindeleben seit bald 40 Jahren organisieren und ihre Religion in Bramsche leben“. Die Teilnahme an der Veranstaltung in der Kornmühle des Tuchmacher Museums ist kostenlos.