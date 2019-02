Beim Senioreninfotag im Oktober 2018 im Rathaus wurden Initiativen besprochen, die jetzt zum neuen Gesprächskreis führen. Foto: Holger Schulze

Bramsche. In Bramsche hat sich ein neuer Gesprächskreis für Menschen über 70 Jahren konstituiert. Das nächste Treffen findet statt am Donnerstag, 28. Februar, von 10 bis 12 Uhr in der Alten Webschule.