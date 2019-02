Bramsche. Der Anteil der Elektroautos auf deutschen Straßen steigt stetig. In Bramsche muss man diese zwar noch mit der Lupe suchen, doch das könnte sich schon bald ändern.Ein Überblick über die Situation,

Matthias Raming dreht seinen Autoschlüssel im Zündschloss – und es passiert nichts. Jedenfalls könnte man das meinen, wenn man nicht wüsste, dass er in einem Elektroauto sitzt: kein Motorengeräusch, keine Vibrationen. Nur ein kurzes „Ping!“ signalisiert, dass der Pkw jetzt fahrbereit ist. Geräuschlos rollt der Wagen los. „Was Spaß macht, ist die Beschleunigung von 0 auf 50“, sagt Raming und demonstriert gleich mal das zügige Anfahren des e-Golfs.



Als zuständiger Abteilungsleiter für die Stromnetze bei den Bramscher Stadtwerken interessiert sich Matthias Raming nicht nur für seinen eigenen Dienstwagen, sondern auch für die gesamte Elektromobilität in der Tuchmacherstadt. Wie müssen die Stromnetze vorbereitet werden, wenn zukünftig vielleicht in jedem Haushalt ein Auto an der Steckdose hängt? Wo werden Ladestationen gebraucht? Welche Technologien setzen sich überhaupt durch?

Bramsche wächst bei den erneuerbaren Energien am stärksten



„Wir werden darauf reagieren müssen, bevor uns die Sicherungen um die Ohren fliegen“, bringt es Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Brüggemann auf den Punkt. „Wir glauben an die Zukunft der E-Mobilität und wir wollen dem Thema zum Erfolg verhelfen,“ sagen Brüggemann und Raming, die eine Ladestation für zu Hause, die sogenannte Wallbax, vorstellen:

Bisher ist der Anteil der Autos mit elektrischem Antrieb auf den Bramscher Straßen gering. Gerade einmal 22 reine E-Fahrzeuge waren zum Stichtag 1. Januar 2019 bei der Stadt Bramsche zugelassen. Laut Statistik der Zulassungsstelle kommt damit ein E-Auto auf rund 1000 Pkw. Doch der Trend wird weiter steigen, da sind sich auch die meisten Händler einig.



„Das Angebot der Hersteller wird drastisch steigen“, meint Sven Timmer vom Ford-Autohaus an der Maschstraße. Kunden fragen bisher aber nur vereinzelt nach den elektrischen Antrieben. „Die Leute sind auch skeptisch der E-Mobilität gegenüber.“ Timmer vermutet, dass Autofahrer derzeit noch die Diesel-Debatte verfolgen und die Entwicklung neuer E-Autos abwarten, bevor sie entscheiden, auf welche Antriebsart sie setzen.

Vor dem Durchbruch

Die Konkurrenz auf der anderen Straßenseite im Autohaus Bruns bereitet sich ebenfalls auf den Durchbruch der Elektroautos vor. „Hybridautos gibt es bei Toyota ja schon seit 1999. Mit den E-Autos geht es erst jetzt richtig los“, erklärt Geschäftsleiter Philipp Bruns. Im April geht ein neues Kia-Modell an den Start und wird dann auch in Bramsche erhältlich sein. „Das Thema wird grundsätzlich immer präsenter, aber es wird noch dauern, bis die ganzen Produktpaletten der Hersteller umgestellt sind.“

Reichweite und Ladezeit sind aus Sicht von Philipp Bruns die größten Knackpunkte bei den elektrischen Antrieben. Und Sven Timmer nennt einen weiteren Kritikpunkt: Während Elektroautos weniger Schadstoffe emittieren, sei die Herstellung der Batterien in ökologischer Hinsicht nicht völlig sauber. Daher könne man nicht uneingeschränkt von einem „grünen Auto“ sprechen.

Skeptiker

Mehr als nur skeptisch ist derweil Stefan Bettenbrock vom gleichnamigen Fiat-Autohaus. Bisher habe es bei ihm noch keine Anfragen von Kunden gegeben, allerdings hat Fiat bisher auch noch kein Modell auf dem Markt. Bettenbrock hält die E-Autos für eine Modeerscheinung. „Das wird sich nicht durchsetzen“, meint der Kalkrieser. Konkrete Anfragen von Kunden hat auch Maximilian Kotte von der gleichnamigen Autovermietung noch nicht registriert. Trotzdem hat der Geschäftsführer zwei kleinere Modelle bestellt, die im Laufe des Jahres geliefert werden. Sein Ansatz:

„Wir wollen das einfach anbieten und schauen, wie es angenommen wird.“ Maximilian Kotte

Auch im Bramscher Rathaus beobachtet man genau, wie sich die Mobilität in der Stadt entwickelt. Immerhin gehen viele Beobachter davon aus, dass der Fahrradanteil künftig steigen wird – eben auch weil E-Bikes immer beliebter werden. Seit letztem Jahr arbeitet die Verwaltung an einem neuen Verkehrsentwicklungsplan (VEP), der den Veränderungen im Straßenverkehr gerecht werden soll. „E-Mobilität in jeder Form ist eine Sache, die man dafür beleuchten muss“, erklärt Cornelis van de Water, der seitens der Stadt die Neuaufstellung des VEP koordiniert. In Ballungsräumen sei die Antriebsart der Autos dabei ein wichtiger Faktor, in Bramsche spiele dies aber eher eine untergeordnete Rolle. Wichtiger sei hier vielmehr, wie viele Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein werden.



Ländlicher Raum

„Treiber bei den E-Autos sind wohl die Großstädte. Im ländlichen Raum ist man vielleicht noch konservativer“, meint auch Bramsches Wirtschaftsförderer Klaus Sandhaus. Er selbst fahre nahezu täglich mit einem Elektroauto, schließlich hat die Stadtverwaltung zwei Fahrzeuge für Dienstfahrten ihrer Mitarbeiter angeschafft. „Es ist ein angenehmes Fahren. Man fährt schon vorausschauender“, berichtet Sandhaus von seinen Erfahrungen. Das sei aufgrund der begrenzten Reichweite auch notwendig. Für Fahrten innerhalb Bramsches sei das völlig ausreichend, doch Sandhaus verschweigt nicht, dass Kollegen von ihm „in der Kälte im Stau schon gescheitert“ sind. Aber unter dem Strich steht für ihn fest:

„Der Sprung steht kurz bevor. Es ist keine Frage mehr, ob sich die Technologie durchsetzt, sondern wie.“ Klaus Sandhaus

Vor allem die Alltagstauglichkeit sei für die Verbraucher entscheidend. „Vor fünf Jahren haben nur Überzeugungstäter und Enthusiasten ein E-Auto gekauft. Bald sind die auch für die breite Bevölkerung interessant“, prognostiziert Sandhaus. Gerade als Zweitwagen für kürzere Strecken sei ein E-Auto sinnvoll.



Dem Wirtschaftsförderer Sandhaus ist es wichtig, dass die Innenstädte auch mit Elektroautos erreichbar sind und gegebenenfalls öffentliche Ladestationen zur Verfügung stehen. Als Geograf interessiere er sich aber auch dafür, inwiefern die E-Mobilität Einfluss auf die Stadtentwicklung nimmt.

Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Brüggemann nennt hierzu das Bahnhofsumfeld als Beispiel. Bei der Entwicklung dieses neuen Quartiers werde man darauf achten müssen, dass die Infrastruktur der E-Mobilität gerecht wird. In den letzten Jahren habe man drei öffentliche Ladesäulen aufgestellt: am Hase-Bad, bei der Tankstelle Lex in Hesepe und direkt auf dem Parkplatz der Stadtwerke. Insgesamt steigerte sich die Abnahme an diesen Stellen von 2366 Kilowattstunden in 2017 auf 3853 Kilowattstunden im letzten Jahr. Die Ladesäule an den Stadtwerken ist die einzige öffentliche in der Innenstadt:

„Der Fokus liegt für uns jetzt aber mehr auf häuslichen Ladestationen“, erklärt Brüggemann. Dafür biete man eine sogenannte „Wall-Box“ an, quasi eine Stromzapfsäule für zu Hause, für die die Stadtwerke auch die Installation anbieten. So könne der Wagen bequem über Nacht aufgeladen werden und ist bei Bedarf schon beim Einsteigen vorgeheizt. Matthias Raming erwähnt einen weiteren Vorteil im Winter: „Wenn der Wagen draußen stand, ist er auf Knopfdruck innerhalb von 120 Sekunden eisfrei und warm. Dann kann ich schon losfahren, während der Nachbar noch am Kratzen ist.“