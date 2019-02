Engter. Traum und Lebensziel für die einen, teurer Horror für die anderen: Am Leben in einem denkmalgeschützten Haus scheiden sich die Geister. Was macht den Reiz alter Häuser aus? In der Serie „Leben im Denkmal“ wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Heute besuchen wir das Café im Speicher in Engter.

Nur ein unscheinbares Schild weist bald nach dem Ortseingang von Engter auf das "Café im Speicher" hin. Dennoch "rufen manchmal Kunden schon von der Autobahn an, ob noch ein Platz frei ist", sagt Betreiber Wilhelm Holtkamp stolz und verweist auf die 40 verschiedenen Kuchen, "die wir abwechselnd im Angebot haben".

Wilhelm und Lydia Holtkamp haben sich in dem ehemaligen Tabakspeicher am Engter Bach einen Lebenstraum erfüllt. Holtkamp war Abteilungsleiter in einem Möbelhaus, seine Frau war und ist Ernährungsberaterin in einer Iburger Kurklinik. Aber der historische Speicher gehört seit Generationen der Familie Holtkamp. Sein Elternhaus steht direkt nebenan. Die Holtkamps stammen - auch das ist Generationen her - von der Venner Hofstelle Meyer zu Holtkamp. Dort galt damals das Jüngstenerbrecht. Der ältere Bruder, ein Vorfahre Wilhelm Holtkamps, verzichtete auf das "Meyer zu" und siedelte in Engter. Der Speicher, soviel stellte sich bei den Renovierungsarbeiten heraus, stammt aus dem Jahr 1726. Als Tabakspeicher hatte das Gebäude damals eine wesentlich größere Grundfläche als die weiter verbreiteten Kornspeicher. Die Gaube, durch die jahrelang die schweren Tabakballen in die Lagerräume im Dachgeschoss gezogen wurden, ist an der der Straße zugewandten Gebäudeseite immer noch zu erkennen.





Dort, wo in regelmäßigen Abständen regionale Künstler und Fotografen ihre Werke ausstellen, zeigt Holtkamp auf ein mit Kerben versehenen Rundbalken. Darüber liefen der Seile des Flaschenzuges.





Wilhelm Holtkamp erklärt: "Wir wollten den Raum nutzen, aber er bietet für den Cafébetrieb zu wenig Platz. Viele Künstler suchen eine Gelegenheit, auszustellen und unsere Gäste nutzen gern Wartezeiten, um sich die Ausstellungen anzusehen."

Anzeige Anzeige

Doch zurück zum Tabak und zur Historie: Bevor Wilhelm und Lydia Holtkamp beschlossen, den Speicher zu nutzen, hatte das Gebäude eine bewegte Geschichte. Hier wurde nicht nur Tabak gelagert. Hier wurden auch jahrelang Zigarren gerollt und ausgeliefert. Meist kam der Tabak aus Übersee, allerdings, so erinnert sich Holtkamp, dass seine Großmutter nach dem Krieg selbst Tabak anbaute und weiterverarbeitete.





"Ich möchte ja nicht wissen, wie das Kraut geschmeckt hat". "Aber in der Nachkriegszeit war Tabak ja auch so eine Art Ersatzwährung" Wilhelm Holtkamp zum Tabakanbau in Engter













Holtkamp schaut skeptisch. Von Dauer war der Tabakanbau damals nicht mehr. Flüchtlinge aus dem Osten mussten untergebracht werden. Wände wurden eingezogen, Wohnungen eingerichtet, die auch weitervermietet wurden, als die Flüchtlingen schon längst andere Bleiben gefunden hatten. Dem Zustand des Gebäude war das nicht unbedingt förderlich, meint der Hausbesitzer..Als er sich um die Jahrtausendwende beruflich neu orientieren musste, stand der Entschluss, den alten Fachwerkspeicher von Grund auf zu renovieren, schnell fest. Ein Entschluss, der etliche, nicht immer willkommene Überraschungen mit sich brachte. Beim Abriss des hässlichen Hühnerstalls, der angebaut war, wo heute der Eingang zu den Gasträumen ist, kam ein zugemauerter Durchgang zum Vorschein.











Auf einer Seite waren die Balken um 17 Zentimeter abgesackt. Aus Gründen des Denkmalschutzes musste das Tor erhalten bleiben. Also wurden die Balken hydraulisch "in Halbzentimeterschritten" angehoben. Eine teure Angelegenheit und eine erhebliche Verzögerung, erinnert sich der Bauherr. Decken mussten angehoben, alte Eichenbalken neu eingepasst, das Fachwerk neu aufgemauert werden. Nach etwa einem Jahr war das Gebäude bereit für die neue Nutzung. Wer sich ein Bild machen möchte, wie es damals auf der Baustelle am Engter Bach aussah, sollte heute einen Ausflug nach Engter machen. Direkt neben dem Café wird eine weiteres Gebäude restauriert, eine alte Durchfahrtscheune, die ein ehemaliger Leiter des Museumsdorfs Cloppenburg erworben hat.





Das Café im Speicher ist ein Haus mit zwei Gesichtern. Drei Seiten gemauertes Fachwerk,. die vierte geschlemmtes Bruchsteinmauerwerk. Wilhelm Holtkamp zeigt alte Fotos. Eine graue Mauer verunstaltet darauf noch das Gebäude. "Die war vor die Wetterseite gezogen worden, um die Mauern zu schützen". Aber das Gegenteil trat ein in Gestalt erheblicher Feuchtigkeitschäden. Nach der Renovierung schützt jetzt ein Zementgemisch, das noch mit Kalk überzogen wurde, den empfindlichen Bruchstein.

Selbst gemahlenes Mehl

Im Inneren verströmt ein Holzofen an diesem grauen Februartag mollige Wärme. Obwohl es mitten in der Woche ist, haben sich etliche Gäste im Café eingefunden. Aus der Küche weht ein verführerischer Duft herüber. "Wir backen gerade Kuchen", erklärt der Hausherr. Weizen, Roggen, Dinkel dafür haben Holtkamps mit einer eigenen "einfachen Haushaltmühle" selbst gemahlen. "Aus mühlenwarmem Mehl schmecken die Kuchen einfach anders". Meist backt Lydia Holtkamp allerdings noch nach Feierabend die Kuchen und Tortenböden für den nächsten Tag. "Wir verwenden dabei weniger Zucker als in konventionellem Gebäck", versichert Holtkamp. Die Ernährungsberaterin lässt grüßen.

In den "nach außen zu öffnenden und mit deutlich aufliegenden Sprossen", wie es der Denkmalschutz vorschreibt, versehenen Fenstern haben Holtkamps Sammeltassen, Kaffee- und Teekannen, eine Briefwaage, Vasen vom Trödler platziert.





Und viele Bilder. Gleich mehrfach ist ein Oldtimer, in dem Herrschaften mit Frack und Zylinder auf den alten Speicher zusteuern, zu finden. Ein alter Herr hat sie nach einem Foto gemalt. Wilhelm Holtkamp zieht ein Album aus der Schublade.









Des Rätsels Lösung: Für die Oldtimer- und Dampfautofreunde aus dem Automuseum Melle ist das Café im Speicher ein beliebtes ihrer jährlichen Ausfahrten. Dabei sind die Herrschaften auch durchaus stilvoll gekleidet. Und so findet auch die malerische Zeitreise eine Erklärung.