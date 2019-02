Hesepe. Wenn junge Leute in festlicher Kleidung im Jugendtreff Hesepe zusammenkommen, dann ist es Zeit für das Galadinner der Stadtjugendpflege Bramsche. Auch diesmal war es wieder ein besonderes Erlebnis mit Überraschungen.

Die bunte Beleuchtung des Treffs sorgte bereits von draußen für ein besonderes Ambiente. Am Eingang wartete dann ein Begrüßungscocktail auf die festlich gekleideten Jugendlichen, ehe es in gemeinsamer Runde ein Drei-Gänge-Menü auf einer fein gedeckten Tafel zu verspeisen galt.

Was bietet Bramsche für Jugendliche und Erwachsene



Nach dem Bankett sorgten viele helfende Hände dafür, dass in kürzester Zeit eine Tanzfläche mit Lichteffekten, Nebelmaschine und DJ-Pult entstand. In diesem Disco-Flair konnte ausgiebig in allen Variationen getanzt werden. Insbesondere die Paartänze in festlicher Garderobe unterstrichen die glanzvolle Atmosphäre des Gala-Dinners. Wer eine Verschnaufpause benötigte, konnte während des gesamten Abends den Moment in einer Fotobox festhalten, die für viel Spaß und einmalige Bilder sorgte. Um das schönste Outfit zu küren, wählten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen Mrs. und Mr. Hesepe, die sich jeweils über einen Essensgutschein freuen durften.