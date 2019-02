Bramsche. Das 3. Bramscher „Rudelsingen“ am 21. Februar 2019 ist ausverkauft. Der Vorverkauf für das nächste "Rudelsingen" hat aber schon begonnen.

Für die Veranstaltung am Donnerstag, 21. Februar, im Kino „Universum“ gibt es laut Mitteilung des Universum-Vereins keine Eintrittskarten mehr. Interessenten können sich derzeit nur noch auf der Internetseite www.rudelsingen.de in eine Warteliste eintragen – oder sich dort bereits für das nächste Rudelsingen in Bramsche anmelden: Termin dafür ist am Freitag, 28. Juni 2019. Dann ist erneut das „Team Bröker“ mit den Musikern Simon Bröker und Felix Fleischmann zu Gast, um „Hits und Gassenhauer von A bis Z und von Gestern bis Heute“ zu singen.

In Bramsche soll es zwei Mal jährlich ein "Rudelsingen" geben. Das in Münster geborene Format ist mittlerweile Kult: In über 100 Städten sorgen insgesamt zehn Musiker-Teams regelmäßig für ausverkaufte Veranstaltungsorte. „Ich glaube, es ist das Zwanglose, das die Menschen am Rudelsingen begeistert. Es ist einfach unverbindlicher, als in einen Chor einzutreten“, glaubt Simon Bröker.